Élection d'Anastasios (Tassos) Economou à la présidence d'YPO pour 2020-2021





DALLAS, 2 décembre 2019 /CNW/ - YPO, la plus importante communauté mondiale de dirigeants d'entreprise, a annoncé l'élection d'Anastasios (Tassos) Economou à la plus haute fonction d'YPO, soit le poste de président du conseil d'administration d'YPO pour la période 2020-2021.

Anastasios Economou est le 69e membre à occuper ce poste et il succédera à Elizabeth Zucker, l'actuelle présidente du conseil d'administration d'YPO. Il entrera en fonction le 1er juillet 2020.

Membre d'YPO Monaco, M. Economou est le fondateur et directeur général d'iGroup. Axé sur l'investissement à valeur relative, iGroup cherche à repérer les industries qui se trouvent dans un creux du cycle économique pour investir dans celles-ci. Les principaux secteurs dans lesquels iGroup investit sont le transport maritime, la technologie, les spiritueux, l'immobilier et la biotechnologie.

« YPO m'est très chère, c'est ma deuxième famille », confie M. Economou. « Je chéris nos valeurs et le temps que nous passons ensemble. Je suis honoré d'avoir été choisi pour mieux servir YPO à titre de président et j'ai hâte de pouvoir aider notre famille et rendre l'expérience YPO encore plus pertinente pour tous mes pairs. »

Le président d'YPO est élu par ses pairs membres du conseil d'administration. Anastasios Economou perpétue l'héritage du fondateur et premier président d'YPO, Ray Hickok, qui a établi la norme en matière de leadership par les pairs.

« Tassos offre une combinaison incroyable de sens des affaires et d'expérience au sein d'YPO ainsi qu'une personnalité énergique qui lui permettra, j'en suis sûr, d'avoir un impact incroyable sur notre organisation dans le cadre de ses fonctions de président d'YPO », explique Zucker. « Travailler à ses côtés au cours de la prochaine année sera à la fois un grand plaisir et un honneur pour moi. »

Anastasios Economou s'est joint à YPO en 2005. Il a été un membre actif au niveau des sections régionales et mondiales et il a occupé plus de 25 postes de direction.

Il est membre élu du conseil d'administration d'YPO et il est actuellement président du conseil des membres, co-vice-président du comité des sections et des régions et membre des comités de la stratégie et des finances. Il est également membre des groupes de travail sur la diversité, la prédominance et le modèle de section.

Anastasios Economou a reçu le prix Alexander L. Cappello en 2017, la plus haute distinction décernée par YPO en matière de perfectionnement de l'effectif. La même année, il a reçu le prix Best of the Best YPO Region pour son travail en Europe. Tassos est également le créateur du programme YPO LAB (dirigeants sans frontières) dans le cadre duquel les membres inspirent leurs pairs en leur racontant des moments qui ont changé leur vie.

À propos d'YPO

YPO est une communauté mondiale de plus de 28 000 chefs d'entreprise dans plus de 130 pays, animée par la conviction que le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Les membres d'YPO s'inspirent les uns des autres et se lancent des défis au sein d'une communauté diversifiée fondée sur le partage et la confiance. Les sociétés membres appartiennent à divers secteurs d'activité et types d'entreprise, emploient plus de 22 millions de personnes dans le monde et génèrent un chiffre d'affaires annuel de 9 billions de dollars. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ypo.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029464/YPO_Logo.jpg

SOURCE YPO

Communiqué envoyé le 2 décembre 2019 à 03:00 et diffusé par :