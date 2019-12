YPO élit Anastasios (Tassos) Economou au poste de président 2020-2021 d'YPO





DALLAS, 2 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, YPO, première communauté mondiale de leadership regroupant des dirigeants, a annoncé l'élection d'Anastasios (Tassos) Economou au plus haut poste d'YPO, en le désignant président 2020-2021 du conseil d'administration d'YPO.

Economou est le 69e membre à diriger ce bureau, et succédera à Elizabeth Zucker, présidente actuelle d'YPO. Il débutera son mandat le 1er juillet 2020.

Membre d'YPO Monaco, Economou est le fondateur et directeur général d'iGroup. Axé sur l'investissement dans la valeur relative, iGroup cible les secteurs en partie basse du cycle économique et investit dans ces industries. Parmi les secteurs dans lesquels iGroup est principalement présent figurent le transport, les technologies, les spiritueux, l'immobilier et les biotechnologies.

« YPO me tient particulièrement à coeur, c'est comme ma deuxième famille », a déclaré Economou. « J'apprécie nos valeurs et le temps que nous passons ensemble. Je suis honoré d'avoir été choisi pour servir davantage YPO au poste de président, et je me réjouis de servir cette famille ainsi que de rendre l'expérience YPO encore plus pertinente pour l'ensemble de mes homologues. »

Le président d'YPO est élu par les membres du conseil d'administration. Economou poursuit l'héritage du fondateur et premier président d'YPO, Ray Hickok, qui a établi la norme en matière de leadership des pairs.

« Tassos apporte un incroyable mélange de perspicacité commerciale, d'expérience au sein d'YPO et de personnalité dynamique au poste de président d'YPO, qui aura un impact incroyable sur notre organisation », a déclaré Zucker. « Je suis à la fois ravie et honorée de travailler à ses côtés au cours de l'année à venir. »

Economou a rejoint YPO en 2005, et il est membre actif au niveau local, régional et mondial, ayant exercé plus de 25 fonctions de direction.

Il est administrateur élu du conseil d'administration d'YPO, et exerce actuellement les fonctions de président du Conseil des membres, de vice-président adjoint des Agences et du Comité régional, ainsi que de membre des Comités stratégie et finance. Il est également membre des groupes de travail Modèle d'agence, Notoriété et Diversité.

Economou a reçu le prix Alexander L. Cappello en 2017, qui constitue la plus haute distinction d'YPO en termes de service de développement des membres. Cette même année, il a reçu le prix Best of the Best YPO Region pour son travail dans la région Europe. Tassos est également le créateur du programme YPO LAB (Leaders Across Borders), au sein duquel les membres motivent leurs pairs dans le cadre de moments bouleversants partagés via des récits.

À propos d'YPO

YPO est une communauté mondiale de leadership regroupant plus de 28 000 dirigeants dans plus de 130 pays, qui est animée par la conviction selon laquelle le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Les membres d'YPO s'inspirent et se défient mutuellement au travers d'un partage ouvert et d'une confiance au sein d'une communauté diverse. Les sociétés des membres sont issues de différents secteurs, et exercent plusieurs types d'activités, emploient plus de 22 millions de personnes à travers le monde, et génèrent 9 milliards USD de chiffre d'affaires annuel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ypo.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029464/YPO_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 décembre 2019 à 03:00 et diffusé par :