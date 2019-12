Clarivate Analytics acquiert Darts-ip, acteur de premier plan de la jurisprudence et de l'analyse en propriété intellectuelle





Une offre élargie en termes de propriété intellectuelle permettra aux entreprises du monde entier de créer, protéger, surveiller et faire respecter plus facilement la propriété intellectuelle

LONDRES, PHILADELPHIE et BRUXELLES, 2 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Clarivate Analytics plc (NYSE : CCC ; CCC.WS), un acteur mondial de premier plan en termes de données et d'analyses fiables visant à accélérer le rythme de l'innovation, annonce aujourd'hui avoir acquis Darts-ip, un éminent prestataire de services de jurisprudence et d'analyse destinés aux professionnels de la propriété intellectuelle (PI). Récemment récompensée à titre de meilleure entreprise de technologie juridique lors des Trends Legal Awards en Belgique, Darts-ip fournit des données de jurisprudence et des solutions d'analyse importantes qui seront proposées conjointement aux données et solutions fiables de Clarivate en ce qui concerne les brevets, les marques déposées et les domaines sur Derwenttm, CompuMarktm et MarkMonitortm, dans le but d'aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées et plus rapides.

Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les activités de dépôt de PI continuent à croître à un rythme soutenu et ont battu de nouveaux records en 20181. Cela signifie qu'il est plus important que jamais de fournir aux professionnels de la propriété intellectuelle des données et des analyses fiables et pertinentes qui peuvent éclairer leurs décisions stratégiques et opérationnelles.

Les entreprises du monde entier s'appuient actuellement sur les données de Darts-ip pour trouver rapidement des affaires pertinentes leur permettant de prendre de meilleures décisions juridiques, d'optimiser leur stratégie, d'accroître leur efficacité, de réduire leurs coûts et de suivre l'évolution des contentieux à l'échelle du globe. En alliant les solutions de Clarivate et le contenu juridique de Darts-ip, les utilisateurs disposeront d'un contexte, d'un accès et d'une visibilité encore plus importants sur la position des marques, brevets, domaines, conceptions et droits d'auteur.

« Nous continuons à peaufiner notre offre et à renforcer notre position de partenaire mondial de confiance en fournissant des données essentielles ainsi que notre expertise approfondie du domaine aux innovateurs du monde entier. L'acquisition de Darts-ip nous aide à tenir cette promesse en offrant aux clients l'accès à une gamme beaucoup plus large de solutions et d'analyses de PI afin de les aider à relever leurs défis les plus difficiles », a déclaré Jeff Roy, président du groupe de PI chez Clarivate Analytics. « C'est la troisième acquisition liée à la propriété intellectuelle récemment effectuée par Clarivate et cela démontre notre engagement à faire des investissements importants dans nos données, nos analyses et notre plate-forme ».

« Nous sommes le seul fournisseur de technologie juridique qui collecte des données de jurisprudence liée à la propriété intellectuelle dans le monde entier, de manière détaillée et organisée. À ce titre, nous serons bien placés au sein de la gamme de solutions PI mondiales de Clarivate », a déclaré Evrard van Zuylen, directeur général de Darts-ip. « Traditionnellement, les données de jurisprudence mondiale n'étaient pas indexées pour la recherche en PI et n'étaient que rarement disponibles sous forme numérique, ce qui rendait la recherche difficile. Nos solutions et nos analyses qui se fondent sur l'intelligence artificielle permettent aux professionnels de la PI de prendre des décisions plus éclairées grâce aux données contextuelles, ce qui en fait une solution idéale pour la vaste gamme d'offres liées à la PI de Clarivate. Nous sommes heureux de faire partie d'une entreprise mondiale riche d'une telle expérience en brevets, marques commerciales et domaines. »

À propos de Clarivate Analytics

Clarivate Analyticstm est un éminent fournisseur mondial d'informations et d'analyses fiables visant à accélérer le rythme de l'innovation. Nous avons construit certaines des marques qui inspirent le plus confiance, tout au long du cycle de vie de l'innovation, notamment Web of Sciencetm, Cortellistm, Derwenttm, CompuMarktm, MarkMonitortm et Techstreettm. À l'heure actuelle, Clarivate Analytics s'est donné pour mission audacieuse d'aider ses clients à réduire le temps nécessaire pour passer des idées nouvelles aux innovations concrètes. Pour en savoir plus, veuillez consulter clarivate.com.

À propos de Darts-ip

Darts-ip fournit des informations et des analyses qui apportent un soutien précieux aux activités de poursuite et de contentieux en matière de propriété intellectuelle dans le monde entier. Grâce à notre plate-forme, les professionnels de la propriété intellectuelle acquièrent une connaissance hors pair des droits de PI, des entreprises, des juridictions, des questions juridiques et des tendances du marché.

Les utilisateurs de Darts-ip peuvent rapidement rechercher et suivre près de cinq millions d'affaires englobant marques déposées, brevets, droits d'auteur, conceptions et modèles, noms de domaine et concurrence déloyale. Une équipe d'experts juridiques locaux extrait, en s'aidant d'outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique de pointe, des données clés de chaque cas. Utilisés par les procureurs, les avocats plaidants, les experts en R & D ou en veille économique, les outils intelligents de Darts-ip aident à gagner des affaires, à élaborer des stratégies et à identifier de nouvelles opportunités. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.darts-ip.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse et les déclarations orales qui y figurent peuvent contenir des énoncés prospectifs liés à Clarivate Analytics. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes ou prévisions actuelles de Clarivate Analytics concernant des évènements futurs et peuvent comporter des déclarations sur les résultats, les synergies prévues et d'autres attentes futures. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes, notamment des facteurs échappant à la volonté de Clarivate Analytics, qui pourraient entraîner une différence sensible avec les résultats réels. Clarivate Analytics n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de revoir les déclarations faites dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres.

