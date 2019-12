SciBite réunit les plus grands leaders mondiaux des sciences de la vie à l'occasion de sa rencontre annuelle des groupes d'utilisateurs





CAMBRIDGE, Angleterre, 2 décembre 2019 /PRNewswire/ -- SciBite, l'entreprise de technologie sémantique primée, a récemment organisé sa rencontre annuelle des groupes d'utilisateurs au Wellcome Genome Campus à Cambridge, au Royaume-Uni, où la journée a été dominée par des discussions sur les ontologies, l'apprentissage profond et les données FAIR.

Des employés de plus de 20 organisations de sciences de la vie de premier plan ont fait salle comble pour écouter des représentants d'entreprises telles qu'AstraZeneca, Pfizer, Bayer et Sinequa, qui ont chacun fait part de leur expérience de la mise en oeuvre de la plateforme SciBite.

Un participant a trouvé rafraîchissant le « niveau d'enthousiasme du personnel de SciBite ». Il y avait un brouhaha constant de discussions informelles sur les défis et les bonnes pratiques des technologies sémantiques courantes, un fait rare pour ce type de conférence.

À l'occasion de cette rencontre des groupes d'utilisateurs, SciBite a eu le plaisir d'annoncer que Boehringer Ingelheim avait remporté son « prix de l'innovation 2019 ».

L'équipe de SciBite a aidé Boehringer Ingelheim à développer sa vision pour son outil d'application NTC Studio, qui permet aux scientifiques de relier des données externes et internes provenant de sources disparates, des projets de recherche internes, du contenu de publications scientifiques et de brevets, et des données d'études cliniques.

Suite à un examen minutieux des candidatures, l'équipe de Boehringer Ingelheim a fait une forte impression avec sa façon d'intégrer et d'utiliser à grande échelle les API et les outils de SciBite pour offrir un parfait équilibre entre interface utilisateur intuitive, outil de recherche sémantique enrichie et expérience utilisateur graphique sur des millions de documents.

Parmi les intervenants, Nick Brown, directeur de l'intelligence artificielle et de la science des données chez AstraZeneca, a détaillé comment AstraZeneca développait ses capacités en matière d'intelligence artificielle pour révolutionner ses recherches.

Wolfgang Thielemann, responsable des technologies de sémantique et de graphes de connaissances chez Bayer, a fait un exposé sur l'analyse des brevets et sur la manière dont TERMite, la plateforme de reconnaissance des entités nommées de SciBite, a été utilisée pour annoter les brevets en texte intégral dans la plateforme d'analyse des brevets de la société.

Steve Penn, responsable de la stratégie de Pfizer en matière d'informations sur les sciences médicales, a également présenté un exposé sur l'utilisation de TERMite pour permettre l'extraction d'entités de textes manuscrits dans les anciens carnets de laboratoire et les ADF de Pfizer.

James Malone, directeur de la technologie de SciBite, a suscité une discussion plus poussée en présentant les innovations de SciBite en matière d'apprentissage automatique et en expliquant pourquoi l'enrichissement des ontologies était essentiel au maintien de données propres.

Apprenez-en davantage sur SciBite en vous inscrivant à son prochain webinaire intitulé « Scaling the Data Mountain with Ontologies, Deep Learning & FAIR » (« Escalader la montagne de données avec les ontologies, l'apprentissage profond et FAIR ») qui se tiendra le 10 décembre : https://scibite.info/scibite-webinar

