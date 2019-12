Journée mondiale du VIH/sida - Les partenaires de l'initiative Montréal, ville sans sida lancent une campagne pour mettre fin aux préjugés





MONTRÉAL, le 1er déc. 2019 /CNW Telbec/ - Environ 10 000 personnes vivent avec le VIH à Montréal. Malheureusement, bon nombre d'entre elles font encore face à des préjugés qui nuisent à leur santé et à leur bien-être. Dans le cadre de la Journée mondiale du VIH/sida, la Ville de Montréal, la Direction régionale de santé publique (DRSP) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS) lancent une campagne pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH.

Lutter contre les préjugés

Cette première campagne issue de l'initiative Montréal, ville sans sida est destinée au grand public et sera diffusée au cours des prochains mois dans les stations de métro et les médias sociaux. Avec le slogan Le plus dangereux avec le VIH, ce sont les préjugés, la campagne vise à s'attaquer aux peurs non fondées et aux jugements moraux qui persistent encore aujourd'hui dans la société. À titre d'exemple, en 2018, plus d'un Québécois sur cinq avait peur de contracter le VIH lorsqu'il était à proximité de quelqu'un qui vit avec le VIH, selon une étude réalisée par l'Agence de santé publique du Canada, et ce, malgré le fait qu'il n'y ait aucun risque de transmission.

Favoriser l'inclusion

« De grands pas ont été faits dans le traitement et la prévention du VIH/sida. Un défi demeure cependant, celui de lutter contre la discrimination visant les personnes vivant avec le VIH. J'invite donc la population montréalaise à faire preuve de solidarité pour que toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens se sentent acceptés et inclus dans toutes les sphères de leur vie. La campagne lancée aujourd'hui contribuera à faire tomber les préjugés », déclare Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Connaître la réalité

« La réalité a bien changé ces dernières années. Aujourd'hui, les traitements disponibles évitent la transmission par voie sexuelle. Ils permettent aussi aux personnes vivant avec le VIH d'avoir une espérance de vie semblable à celle de la population générale. Il faut maintenant lutter contre les préjugés pour réduire les inégalités sociales qui affectent le quotidien des personnes vivant avec le VIH et favoriser l'accès aux services de santé », affirme Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal et co-présidente de Montréal, ville sans sida.

Faire évoluer les mentalités

« Les avancées médicales sont importantes dans la lutte contre le VIH. Toutefois, la stigmatisation et la discrimination sont encore bien présentes selon nos organismes communautaires membres. Leurs effets négatifs nuisent aux efforts déployés pour mettre fin à l'épidémie. Cette campagne rappelle que les perceptions n'ont pas évolué aussi rapidement que les traitements. Elle incite la population à faire preuve de solidarité envers toutes les personnes vivant avec le VIH » explique Sandra Wesley, représentante de la TOMS et co-présidente de Montréal, ville sans sida.

Diffusion de décembre à février

La campagne sera diffusée à compter du 1er décembre sur différentes plateformes, dont les écrans du métro et des bornes numériques de l'arrondissement Ville-Marie, ainsi que sur les médias sociaux et le Portail Santé Montréal. De l'information complémentaire sera disponible sur www.santemontreal.ca/prejugesvih.

Montréal, ville sans sida

Le 1er décembre 2017, la mairesse Valérie Plante signait la Déclaration de Paris, faisant de Montréal la première ville canadienne à rejoindre le réseau international des Villes sans sida d'ONUSIDA. Un an plus tard, l'initiative Montréal sans sida lançait un plan d'action élaboré en collaboration avec les communautés les plus concernées par le VIH/sida. Ce plan vise à enrayer l'épidémie localement et à participer à l'effort international pour éradiquer le virus d'ici 2030 à travers le monde. Ce plan d'action compte parmi ses objectifs celui de réduire la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH. Pour en savoir plus : www.montrealsanssida.ca

