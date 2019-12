/R E P R I S E -- Convocation média - Magie du temps des Fêtes avec Jayden, Delta par Marriott et Opération Enfant Soleil/





MONTRÉAL, le 30 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les journalistes sont invités à rencontrer, le dimanche 1er décembre et lundi 2 décembre la famille du jeune Jayden Foster-Aubut.

Partout au Canada et dans cinq établissements à Montréal, les hôtels Marriott feront vivre un 24 heures magique à 26 enfants et leur famille. Ils profiteront d'une nuitée, de repas spéciaux, concoctés dans l'esprit des Fêtes, et bien sûr, d'une visite du père Noël. Il s'agit d'un moment mémorable et familial, une pause contre la maladie pour ces enfants et leur famille.

Patient de l'hôpital Sainte-Justine, Jayden a subi une opération pour lui enlever une tumeur au cerveau. Si la réadaptation s'annonce longue, lui et sa famille gardent espoir.

Vous pourrez rencontrer Jayden et les membres de sa famille, pour partager leur témoignage.

Date : Dimanche 1ier décembre à partir de 15h00

Lundi 2 décembre

Lieu : Hôtel Delta, Montréal

475, avenue du Président-Kennedy

