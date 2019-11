Cuda Oil and Gas Inc. annonce l'extension de sa facilité de crédit afin de continuer à financer son actif de pétrole léger dans le bassin de Powder River, dans l'État du Wyoming





CALGARY, Alberta, 30 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cuda Oil and Gas Inc. (« Cuda » ou la « Société ») (TSXV : CUDA) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec son prêteur institutionnel (le « Prêteur ») en vue de prolonger l'expiration de sa 2e facilité de privilège du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020. En outre, le Prêteur a accepté d'avancer un financement de 4,5 millions de dollars canadiens (CAD) au titre de la 2e facilité de privilège. Le produit de l'investissement servira à financer les dépenses de mise en valeur des champs pétrolifères associés à l'unité SSRU de Barron Flats située dans le comté de Converse, dans le Wyoming.



Glenn Dawson, PDG de Cuda, a déclaré : « L'extension de la 2e facilité de privilège témoigne de la confiance que nous accordons à notre activité dans le bassin de Powder River et de nos progrès dans l'avancement du programme de récupération assistée de gaz miscibles. Nous sommes impatients d'informer nos parties prenantes sur les résultats du programme sur le terrain en décembre 2019. »

En vertu de la convention, la Société émettra 885 000 bons de souscription au Prêteur à un prix d'exercice de 0,45 dollar pour une période de 12 mois (sous réserve de l'approbation de la TSX.V).

À propos de Cuda Oil and Gas Inc.

Cuda Oil and Gas Inc. exerce des activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz naturel, ainsi que d'acquisition de pétrole dans les propriétés du Wyoming et de l'Alberta. L'équipe de direction de Cuda collabore étroitement depuis plus de 20 ans avec des entreprises privées ainsi que publiques et jouit d'une réputation établie en matière de rendement élevé pour les actionnaires. Cuda continuera de mettre en oeuvre sa stratégie éprouvée d'exploration, d'acquisition et d'exploitation axée sur le long terme sur les grands actifs de pétrole léger basés sur les ressources pétrolières en Amérique du Nord, y compris sur sa vaste expérience opérationnelle aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda apporte à ses décisions d'investissement une gamme complète d'expertise en matière de géotechnique, d'ingénierie, de négoce et de finance.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Glenn Dawson

Président-directeur général

Cuda Oil and Gas Inc.

(403) 454-0862

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives impliquant divers risques et incertitudes et qui s'appuient sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, d'estimations de montants non encore déterminables et sur des hypothèses formulées par la direction. Ce communiqué de presse contient notamment des informations prospectives sur la facilité de crédit de la Société, ainsi que sur l'utilisation des produits de celle-ci, sur les activités d'exploration et de développement, ainsi que sur les niveaux d'activité dans les zones clés de la Société. Parmi les facteurs de risque susceptibles d'empêcher la réalisation des déclarations prospectives, citons les conditions du marché, les approbations de tiers et des autorités de réglementation, les exigences en matière d'autorisation, les résultats réels des activités de prospection et de développement en cours, les risques opérationnels, les risques liés au forage et à la complétion, l'incertitude des données techniques et géologiques, les conclusions des évaluations économiques et les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés, ainsi que les cours futurs du pétrole et du gaz. Bien que Cuda ait tenté d'identifier des facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle dans les résultats réels, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts dans la mesure où résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société décline toute intention et n'a aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf exigence légale.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ou l'ASX n'assument la responsabilité du caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

