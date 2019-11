Invitation aux médias - Violence conjugale en milieu de travail





MONTRÉAL, le 30 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences envers les femmes, les représentant.e.s des médias sont invité.e.s à une conférence de presse du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale pour le dévoilement de sa nouvelle campagne de sensibilisation. Après avoir rallié 627 municipalités contre la violence conjugale, le Regroupement se tourne maintenant vers les employeurs et les syndicats car, même au travail, la violence conjugale peut se poursuivre.

Conférence de presse

Date : samedi 30 novembre 2019 Heure : 10h00 (accueil 9h40) Lieu : Centre Saint-Pierre, Salle Ronald-Asselin (204)

1212, rue Panet,

Montréal, Québec, H2L 2Y7

Participant.e.s :

M me Chantal Arseneault , présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, coordonnatrice de la maison l'Esther à Laval

, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, coordonnatrice de la maison l'Esther à M me France Paradis , vice-présidente représentant les femmes à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

, vice-présidente représentant les femmes à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Mme Manon Camiré, animatrice de discussion chez Unifor, formatrice pour les intervenantes auprès des femmes

Avec 43 maisons membres réparties dans 15 régions administratives du Québec, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale constitue un vaste réseau engagé depuis 1979, pour le droit à l'intégrité physique et psychologique des femmes. Par sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action, il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. En 2018-2019, les 43 maisons membres ont hébergé plus de 2 800 femmes et 2 200 enfants.

