Seedland lance une opération pilote avec le premier véhicule navetteur autonome en Chine : Hachi Auto

Seedland Group a mis en service Hachi Auto, un véhicule autonome pour les collectivités ingénieuses, dans l'une des communautés Seedland (Boston Ivy) début novembre 2019, devenant ainsi la première société à faire entrer un véhicule terrestre sans pilote dans des quartiers résidentiels en Chine. Dans le cadre du Smart Life System de Seedland, Hachi Auto permet aux résidents du quartier de profiter de la commodité apportée par l'innovation technologique.

Doté de LiDAR et d'une technologie de vision, d'un algorithme de fusion multi-capteurs, de la détection d'obstacles en 3D et d'une estimation de la vitesse, le véhicule peut se déplacer avec précision aussi bien vers l'avant que vers l'arrière, faire demi-tour dans l'environnement opérationnel et calculer automatiquement la trajectoire d'évitement sans intervention humaine.

Le véhicule peut s'adapter à différentes conditions météorologiques comme la pluie, le brouillard et le vent. (Afin de garantir une expérience de déplacement sûre, il est recommandé de suspendre l'exploitation en cas de mauvaises conditions météo). Son puissant algorithme de positionnement ? d'une précision de 2 à 5 cm ? lui évite d'être affecté par l'instabilité du signal GPS entre les immeubles du quartier. L'algorithme est le résultat de plus de 100 000 kilomètres d'essais routiers couronnés de succès, consistant en plus de 2 000 expériences de déplacement sans une seule intervention humaine.

Une autre fonctionnalité intéressante de Hachi Auto est le fait que le véhicule est connecté au Smart Life System des collectivités Seedland, formant ainsi un réseau de transport communautaire sophistiqué, intelligent et coopératif en Chine. Il permet une coopération efficace entre les personnes, les véhicules, les routes et l'environnement.

Pour de multiples scénarios de déplacement dans le quartier ? dont les courses, les soins de santé et l'enseignement ?, il permet de multiples fonctions comme le car-hailing et les autobus communautaires, et réagit aux environnements complexes. Par ailleurs, comme le Smart Life System fonctionne 24 heures sur 24, les véhicules peuvent être suivis en temps réel afin de faciliter la gestion et l'entretien, il peut également recevoir des commandes, mais aussi planifier et ajuster les itinéraires de façon dynamique. Il est également très pratique pour les résidents pour voir la localisation des véhicules et choisir des itinéraires.

Hachi Auto excelle également dans le domaine du design industriel. Reposant sur un concept de design minimaliste, c'est le premier véhicule navetteur sans pilote a avoir remporté le prix de design allemand iF pour ses lignes de contour épurées et sa cabine passagers panoramique. Hachi Auto peut transporter trois personnes à la fois et procure une expérience de déplacement formidable avec sa conception ergonomique confortable ainsi que sa gamme complète de capteurs, de processeurs et autres composants. Qui plus est, Hachi Auto fonctionne sur batterie et n'émet pas de CO2.

Il est également facile à utiliser. Il suffit d'ouvrir l'application Hachi, de s'identifier pour choisir le quartier et de passer commande, le véhicule viendra alors à vous en quelques minutes.

À propos de Seedland Group

Créé à Guangzhou en 2006, Seedland Group ne s'est jamais limité au secteur de l'immobilier. Seedland s'est engagé à appliquer toutes les explorations et innovations technologiques à tous les aspects de la vie humaine afin de restaurer la compréhension humaine de la relation entre les humains et l'espace de vie. Seedland est aujourd'hui une entreprise complète qui fournit à ses clients des solutions de "smart living" tout au long du cycle de vie.

