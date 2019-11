Lehigh Cement et l'International Knowledge Centre lancent une étude exhaustive de faisabilité sur la capture et le stockage de carbone (CSC) pour l'industrie du ciment





EDMONTON, Alberta, 30 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lehigh Cement (Lehigh) et l'International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude de faisabilité pour un projet de capture et de stockage de carbone (CSC) à l'échelle industrielle visant à apporter une solution concrète de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).



L'étude cible la faisabilité du captage de la plupart du dioxyde de carbone (CO 2 ) issu des gaz de combustion de la fabrique de ciment Lehigh à Edmonton, dans l'Alberta au Canada afin de réduire considérablement ses émissions des GES imputables aux procédés et à la combustion. L'étude portera sur la conception technique, l'estimation des coûts (AACE, catégorie 4) et une analyse de rentabilité exhaustive.

L'examen de la faisabilité à échelle industrielle d'un projet CSC en tant que solution de réduction des émissions GES constitue une première nord-américaine dans l'industrie du ciment. L'étude de faisabilité du site de Lehigh à Edmonton est à un stade de développement avancé, faisant de cette unité la première au monde à mettre en oeuvre un système de captage de carbone à l'échelle industrielle dans les cimenteries. L'étude ciblera un taux de captage de 90 à 95 % du CO 2 , en s'appuyant sur les enseignements tirés de l'expérience de la Centrale thermique 3 CSC de Boundary Dam (BD3) ? une première mondiale de déploiement du CSC à échelle industrielle (dans une centrale thermique au charbon).

Cette étude sera menée conjointement par Lehigh et le Knowledge Centre. Le Knowledge Centre fournit la connaissance basée sur l'expérience requise pour mettre en oeuvre et optimiser l'exploitation du CSC à grande échelle ; il s'appuie sur les leçons tirées par le site pleinement intégré BD3 et sur son travail de réduction des coûts et des risques par le développement d'un projet CSC de deuxième génération.

Emissions Reduction Alberta (ERA) a investi 1,4 million USD dans l'étude de faisabilité du projet CSC d'une usine industrielle de ciment. L'ERA investit le produit du prix du charbon payé par les émetteurs pour développer et faire la démonstration de technologies innovantes visant à réduire les émissions de GES et à renforcer la compétitivité des industries actuelles et émergentes de l'Alberta.

« Nous soutenons la vision du groupe Heidelberg Cement : rendre le béton neutre en CO 2 d'ici à 2050 et donner au béton le potentiel de devenir le matériau de construction le plus durable. L'étude CSC de Lehigh consiste en une initiative de pointe dans le captage du carbone issu de la fabrication du ciment dans l'Alberta et Heidelberg Cement s'engage à prendre la tête des efforts mondiaux pour une transition de notre industrie vers le CSC. » -Joerg Nixdorf, Président, Lehigh Hanson, Canada Le CSC est une technologie efficace et éprouvée de réduction des émissions, il est donc passionnant de faire partie d'une initiative CSC à échelle industrielle, capable de mettre à profit les connaissances acquises par l'usine Boundary Dam 3 CCS de renommée mondiale. Grâce à cette étude et à des leaders mondiaux tels que Lehigh, l'application du CSC déplace sa valeur au-delà de l'industrie du charbon, vers celle du ciment. » -Beth Hardy, Vice-présidente, International CCS Knowledge Centre « Une fois encore, l'Alberta est en tête du peloton. Considérer l'application du CSC pour réduire les émissions dans l'industrie du ciment constitue un bel exemple de la technologie innovante et révolutionnaire que notre système TIER prendra en charge. Cela montre aussi le leadership audacieux et l'esprit d'entreprise qui prévalent dans nos industries et continuent de donner l'exemple en cherchant à appliquer de nouvelles solutions et des technologies sous-exploitées, capables de réduire les émissions au niveau national comme dans le reste du monde. » -Jason Nixon, Ministre de l'Environnement et des Parcs

Objectifs de l'étude de faisabilité CSC de Lehigh

Phase I - Étude de faisabilité préliminaire

L'étude de faisabilité préliminaire a été dirigée par le Knowledge Centre en collaboration avec Lehigh.

Les objectifs de cette première phase ont inclus : recruter les fournisseurs de systèmes de captage-stockage par le biais d'un processus d'appel d'offres évaluatif ; définir les activités hors du champ d'application à entreprendre par les équipes de soutien technique adéquates, l'estimation échelonnée des coûts, le calendrier et le budget de la phase II.

État : complet

Phase II - Étude de faisabilité

L'étude de faisabilité se déroule actuellement en collaboration avec Lehigh et le Knowledge Centre.

Les objectifs de l'étude de faisabilité sont : délivrer une estimation des coûts de l'étude de faisabilité de classe 4 ; sécuriser un ou plusieurs fournisseurs de systèmes de captage capables de concevoir les services techniques adaptés au site de Lehigh ; gérer le processus et mobiliser des tiers, au besoin ; mener à bien une analyse de rentabilité détaillée ; et développer le budget nécessaire à l'étude d'ingénierie préliminaire (FEED).

État : en cours

Phase III ? Étude FEED et exécution

Suite à l'achèvement de l'étude de faisabilité, une étude préliminaire FEED servirait à fournir la conception technique détaillée, à intégrer l'estimation des coûts de catégorie 3 et à finaliser l'analyse de rentabilité en vue d'une prise de décision finale sur l'investissement.

Faits en bref et liens rapides

CSC et ciment à échelles variables

Un déploiement CSC complet à grande échelle correspond au captage d'au moins 800 000 tonnes par an de CO 2 pour l'énergie au charbon, et d'au moins 400 000 tonnes de CO 2 par an pour des installations industrielles à fortes émissions (y compris l'énergie au gaz naturel). ( base de données CO2RE )

pour l'énergie au charbon, et d'au moins 400 000 tonnes de CO par an pour des installations industrielles à fortes émissions (y compris l'énergie au gaz naturel). ( ) Plusieurs initiatives pilotes CSC dans l'industrie du ciment sont actuellement en cours dans le monde. Elles sont de petite envergure (moins de 400 000 tonnes de CO 2 ) et à un stade de développement précoce.

) et à un stade de développement précoce. Selon les estimations de Lehigh Cement à Edmonton, un taux de captage de 600 000 tonnes de CO 2 par an est prévu sur le site.

Aperçu des émissions CO2 du ciment

Les fumées post-combustion des gaz des centrales thermiques à charbon ou des cimenteries sont très semblables, les enseignements CSC tirés pourront donc être aisément adaptés et transférés d'une industrie à l'autre.

La totalité des émissions issues de l'industrie du ciment contribue au moins à 8 % des émissions globales de CO 2 . ( CICERO )

. ( ) La demande mondiale pour le ciment devrait augmenter de 12 à 23 % d'ici à 2050 (d'après un Rapport de l'IEA : Transforming Industry through CCUS (transformer l'industrie par captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone )

) Le béton, un dérivé du ciment, est la deuxième substance la plus consommée sur la planète, après l'eau - chaque personne sur la planète consomme environ trois tonnes de béton par an. ( State of the Planet, Earth Institute, Université de Columbia ).

Liens CCS

Engagements mondiaux en matière de CSC et de durabilité du Groupe Heidelberg Cement

Liens CSC pour l'Alberta et le Saskatchewan

L'investissement dans le CSC a été identifié comme une priorité urgente dans l'Alberta, surtout puisqu'il s'agit d'une technologie environnementale visant à réduire les GES : Priorités urgentes dans l'Alberta

Plus de 4 millions de tonnes de CO 2 ont été captées, stockées de manière sûre et permanente et empêchées d'être rejetées dans l'atmosphère : unités Quest CCS .

ont été captées, stockées de manière sûre et permanente et empêchées d'être rejetées dans l'atmosphère : unités . Le transport à grande échelle du CO 2 fait appel à de multiples partenaires pour recueillir, comprimer, transporter et stocker de manière sûre jusqu'à 14,6 tonnes métriques/an : Alberta Carbon Trunk Line .

fait appel à de multiples partenaires pour recueillir, comprimer, transporter et stocker de manière sûre jusqu'à 14,6 tonnes métriques/an : . Dans la province du Saskatchewan, le CSC a été appliqué de bout en bout : sur le site BD3 CCS de SaskPower ; dans le projet de surveillance et de stockage de Weyburn-Midale CO 2 ; et dans le projet de stockage de CO2 Aquistore .

À propos du groupe Lehigh Cement & HeidelbergCement : fondée en 1956, Lehigh Cement a fait figure de novateur, de partenaire et de collaborateur dans l'évolution de l'industrie du ciment et du béton ; elle a également soutenu l'économie de l'Alberta. Lehigh Cement est une société affiliée de Lehigh Hanson, la division nord-américaine du groupe HeidelbergCement. Pour de plus amples informations, consultez : https://www.lehighhanson.com/sites/lehigh-cement-company

HeidelbergCement est l'une des plus grandes sociétés au monde du domaine des matériaux de construction. Ses principales activités portent sur les agrégats, le ciment, le béton et l'asphalte prêts à l'emploi. Le groupe dispose de plus de 3000 sites de production dans 60 pays sur cinq continents. La protection contre le changement climatique est au coeur de sa politique environnementale centrale. La société s'est engagée à réduire de 30 % ses émissions de CO 2 d'ici à 2030 comparées à celles des années 1990. Le groupe a redoublé d'efforts pour réduire les émissions de CO 2 à l'échelle de l'entreprise en adoptant toute une série d'approches, y compris l'utilisation de carburants alternatifs, la réduction du rapport clinker/ciment, l'investissement dans des technologies et des processus de production à haute efficacité énergétique. Grâce à la poursuite de ses efforts dans la réduction des émissions de CO 2 , l'exploitation des installations d'Heidelberg Cement tend à se rapprocher des limites d'efficacité théoriques. Cependant, le problème du CO2 émis à partir de la transformation du calcaire n'a pas été encore abordé. Le déploiement du CSC est la seule approche viable dont l'entreprise dispose pour atteindre son objectif de réduction des GES en 2030. Pour de plus amples informations, consultez : https://www.heidelbergcement.com/en/responsibility

À propos de l'International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) : en activité depuis 2016 sous la direction d'un conseil indépendant, le Knowledge Centre a été créé par BHP et SaskPower avec la mission de favoriser la compréhension et le déploiement mondial du captage et stockage du carbone à grande échelle, afin de réduire les émissions mondiales de GES. Le Knowledge Centre fournit le savoir-faire pour mettre en oeuvre des projets de CSC à grande échelle ainsi que l'optimisation du CSC à travers les apprentissages de base à la fois de l'unité de captage et stockage du carbone Boundary Dam 3 entièrement intégrée et de l'étude complète du CSC de deuxième génération, connue sous le nom d'étude de faisabilité Shand. Pour de plus amples informations : https://ccsknowledge.com/

À propos d'Emissions Reduction Alberta (ERA) : L'ERA investit le produit du prix du charbon payé par les grands émetteurs finaux pour réduire les émissions de GES et renforcer la capacité de résilience des industries actuelles et émergentes de l'Alberta. Ces investissements aident les sociétés innovantes à développer et à faire valoir les technologies de réduction des GES développées dans l'Alberta, qui réduisent les émissions au niveau national et s'exportent dans le monde entier. Pour de plus amples informations : https://www.eralberta.ca/

