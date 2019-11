La Fondation Toyota Canada annonce un octroi de 150 000 $ à Parlons sciences pour l'avenir de l'éducation en STIM au Canada





Toyota Motor Manufacturing Canada bonifie de 50 000 $ son appui financier à Parlons sciences

CAMBRIDGE, ON, le 29 nov. 2019 /CNW/ - La Fondation Toyota Canada a annoncé aujourd'hui l'octroi de 150 000 $ à Parlons sciences pour appuyer la sensibilisation à l'éducation des jeunes de tout le pays aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM), sans égard à leur genre, leur provenance, leur culture, leur langue, leurs capacités et leur situation financière.

« Dans un monde complexe en rapide évolution, il est essentiel que nous veillions à ce que les enfants et les adolescents restent curieux, posent des questions et aient les compétences requises pour devenir des citoyens actifs, développer des qualités de meneurs et s'épanouir au sein de notre société, de déclarer Mme Bonnie Schmidt, présidente de Parlons sciences. Toyota reconnaît que les expériences qu'offre Parlons sciences favorisent le développement des compétences qu'exige la réussite du Canada dans l'avenir. »

L'octroi de Toyota contribuera à assurer aux jeunes Canadiens un accès continu aux programmes pratiques gratuits en STIM offerts par Parlons sciences, tant en français qu'en anglais. La motivation d'un plus grand nombre de jeunes des segments de population actuellement sous-représentés dans les STIM, notamment les filles, les jeunes Autochtones et les jeunes défavorisés sur le plan socio-économique, est une priorité fondamentale pour la Fondation Toyota Canada.

« Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui représentent la prochaine génération de concepteurs, d'ingénieurs et de techniciens du Canada, et ce sont eux qui orienteront la mobilité future, d'ajouter Mme Leslie Miller, membre du conseil de la Fondation Toyota Canada. Les organismes comme Parlons sciences misent sur l'éducation technologique au-delà des manuels et des tablettes, et cette façon de faire est essentielle pour inspirer davantage de jeunes d'un bout à l'autre du pays à poursuivre des études et à entreprendre une carrière dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie ou des mathématiques. »

Toyota Motor Manufacturing Canada a également annoncé qu'il accorde un montant supplémentaire de 50 000 $ qui servira à élargir le programme Sensibilisation Parlons sciences à Cambridge, à Kitchener, à Waterloo, à Guelph, à Woodstock et à London en Ontario. La contribution combinée de Toytota au Canada s'élève donc à 200 000 $.

Des dons comme celui de Toyota permettent à Parlons sciences de continuer à accroître la prestation de son programme de sensibilisation des jeunes, dont ceux des collectivités autochtones, rurales, éloignées et défavorisées, et ce, aux échelles tant régionale que nationale.

Depuis 1993, Parlons sciences a touché plus de 8,5 millions de jeunes et d'éducateurs de plus de 2 000 collectivités situées dans l'ensemble des provinces et territoires du pays.

À propos de Parlons sciences

Parlons sciences, partenaire important en éducation au Canada, est un organisme de bienfaisance national déterminé à inspirer et à permettre à la jeunesse canadienne d'acquérir les compétences nécessaires pour prendre part à un monde en constante évolution et s'y épanouir. Afin d'atteindre cet objectif, Parlons sciences offre une série complète de programmes en STIM visant à appuyer les jeunes, les éducateurs et les bénévoles partout au Canada. Le bureau national de Parlons sciences est situé à London (Ontario). Pour en savoir plus au sujet de Parlons sciences, visitez le parlonssciences.ca.

À propos de la Fondation Toyota Canada

La Fondation Toyota Canada est une fondation caritative privée qui aide les organismes de bienfaisance enregistrés voués à l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), afin d'encourager un plus grand nombre de jeunes - en particulier ceux qui sont issus de groupes sous-représentés - de poursuivre des études et une carrière dans ce domaine.

À propos de la Toyota Motor Manufacturing Canada

Toyota Motor Manufacturing Canada construit actuellement les véhicules Toyota RAV4 et RAV4 hybride, ainsi que Lexus RX 350 et RX 450h dans trois usines de montage en Ontario, au Canada, dont l'une a été la première à produire le modèle Lexus à l'extérieur du Japon. En plus d'avoir valu deux prix de reconnaissance à son constructeur en 2019, le modèle Lexus RX a reçu le prix J.D. Power, s'étant classé au premier rang de sa catégorie dans ce segment de l'industrie.

