50 000 000 $ - Vendredi fou à Loto-Québec : un beau party de filles pour les six gagnantes du gros lot du Lotto Max





MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Gros lot de 50 000 000 $ : c'est l'impressionnant montant remporté par six collègues de la Montérégie au tirage du Lotto Max du mardi 26 novembre. Il y a de quoi fêter en ce vendredi fou pour ces heureuses gagnantes, qui « se promettent un beau party de filles! »

Les nouvelles multimillionnaires ont célébré leur gain en présence des médias lors d'un événement festif qui se tenait aujourd'hui (29 novembre), au siège social de Loto-Québec, à Montréal.

En bref Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 50 000 000 $

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 26 novembre 2019

Lieu de résidence des gagnantes : Montérégie

Détaillant vendeur : Dépanneur Du Coin (4949, boulevard Gaétan-Boucher, Saint-Hubert)

Ce détaillant recevra une commission de 500 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

Voici les chanceuses :

Dominique Desroches

Lyne Gendron (responsable du groupe)

Josée Lareau

Christine Lavoie

Francine Lévesque Boily

Sandra Notargiovanni

Faits saillants

Les six collègues ont eu l'idée spontanée de se procurer un billet du Lotto Max, voyant que le montant du gros lot en jeu était important.

« Allez, les filles! On met chacune 5 $ et on tente notre chance au Lotto Max! » a lancé Lyne, la responsable du groupe.

Après avoir découvert que le billet gagnant avait été acheté à Saint-Hubert , Lyne s'est rendue chez un détaillant pour faire valider le billet.

, Lyne s'est rendue chez un détaillant pour faire valider le billet. Elle a immédiatement appelé ses collègues pour leur annoncer la bonne nouvelle.

C'est tout sourire qu'elles ont réclamé leur précieux gain de 50 000 000 $ en cette journée de vendredi fou!

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 26 novembre 2019, Loto-Québec a versé 79 lots de 1?000?000 $ ou plus et fait 71 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 23 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

Site Loteries : loteries.lotoquebec.com

Mot-clic : #lotoquebec

twitter.com/lotoquebec

facebook.com/LotoQuebecLoteries

youtube.com/LotoQuebec

instagram.com/lotoquebec_officiel

linkedin.com/company/loto-quebec

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 16:47 et diffusé par :