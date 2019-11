Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien offert aux producteurs agricoles du Québec





SAINT-RÉMI, QC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, accompagnée du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Monsieur André Lamontagne, procédera à une annonce concernant le soutien offert aux producteurs agricoles du Québec.

DATE : Le lundi 2 décembre 2019



HEURE : 10 h 30



LIEU : CLSC Jardin-du-Québec

Salle Guy-Thony

2, rue Sainte-Famille

Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 16:38 et diffusé par :