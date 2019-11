MM. Jean-Yves Duclos et François Bonnardel constatent l'avancement rapide du chantier de l'autoroute Henri-IV





QUÉBEC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Depuis avril 2019, de très nombreux travaux liés au projet d'élargissement de l'autoroute Henri-IV - Phase II, à Québec, ont été réalisés. Ainsi, plusieurs nouveaux aménagements sont maintenant en service plus tôt que prévu.

C'est ce qu'ont pu constater le président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, lors d'une visite du chantier effectuée aujourd'hui. À cette occasion, ils étaient accompagnés du député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin.

Citations

« Je suis heureux d'avoir été témoin de l'avancement des travaux visant à moderniser une infrastructure de transport clé de la région. Il est essentiel d'investir dans des projets comme celui-ci, qui aident les gens à se déplacer plus facilement, en toute sécurité, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs proches. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis satisfait de la progression des travaux visant à élargir l'autoroute Henri-IV. Déjà, cet automne, les usagers de la route bénéficient de nouvelles infrastructures qui répondent aux besoins actuels et futurs. Le projet se déroule selon les coûts et l'échéancier prévus. Je tiens à souligner le travail des équipes du ministère des Transports sur ce chantier. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La réalisation de travaux aussi importants a des répercussions directes sur les usagers de la route. Des efforts considérables ont été mis en place afin que la circulation sur l'autoroute soit maintenue tout au long des travaux. Les usagers de la route ont su s'adapter et ils ont été nombreux à avoir emprunté d'autres chemins, comme le Ministère le recommandait. Je les remercie pour leur collaboration et leur patience tout au long de la dernière saison de travaux. »

M. Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

Trois voies de circulation sont maintenant ouvertes aux usagers circulant sur l'autoroute Henri-IV en direction nord, entre l'autoroute Félix-Leclerc et l'avenue Chauveau. En outre, la bretelle d'accès à l'avenue Chauveau compte maintenant deux voies de circulation, ce qui contribue à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité routière. Dans ce secteur, les travaux sont presque terminés.

La configuration de l'échangeur entre l'autoroute Henri-IV en direction nord et le boulevard Wilfrid-Hamel a été complètement revue. Ce nouvel aménagement simplifie les déplacements à partir du boulevard du Parc-Technologique et de la rue Rideau.

Plusieurs travaux ont été réalisés sur la chaussée de l'autoroute Henri-IV, en direction sud, entre la rue Rideau et l'autoroute Charest. Dans ce secteur, le Ministère a construit quatre ponts d'étagement et aménagé une chaussée de béton de près de 1,5 kilomètre. Les travaux auront aussi permis la reconstruction complète des bretelles entre l'autoroute Henri-IV en direction sud et l'autoroute Félix-Leclerc en direction ouest ainsi que la rue Einstein.

Dans le secteur de l'autoroute Félix-Leclerc, les travaux de reconstruction de la chaussée et des bretelles ont été achevés un an plus tôt que prévu. Il s'agit d'une excellente nouvelle. Une chaussée de béton a été construite, et de nouvelles bretelles mieux adaptées aux habitudes des usagers sont maintenant ouvertes.

Les travaux sont suspendus pour la période hivernale. Cependant, certaines entraves à la circulation demeureront en vigueur, dont la fermeture de la bretelle entre l'autoroute Charest en direction ouest et l'autoroute Henri-IV en direction sud, ainsi que la circulation sur une chaussée temporaire sur l'autoroute Henri-IV en direction sud, à la hauteur de l'échangeur de l'autoroute Félix-Leclerc.

En 2020, la majorité des travaux seront réalisés sur l'autoroute Henri-IV en direction nord, entre l'autoroute Charest et l'autoroute Félix-Leclerc. Les autres travaux s'échelonneront jusqu'en 2023.

Faits saillants :

Six nouveaux ponts d'étagement ont été construits en 2019 :

bretelle entre l'autoroute Henri-IV en direction sud et l'autoroute Félix-Leclerc en direction est (deux structures);



autoroute Henri-IV en direction sud, au-dessus des voies ferrées des Chemins de fer Québec- Gatineau ;

;

bretelle entre l'autoroute Henri-IV en direction sud et l'autoroute Félix-Leclerc en direction ouest ainsi que la rue Einstein, au-dessus des voies ferrées des Chemins de fer Québec- Gatineau ;

;

autoroute Henri-IV en direction sud, au-dessus de la rue Einstein;



bretelle entre l'autoroute Henri-IV en direction sud et l'autoroute Félix-Leclerc en direction ouest, au-dessus de la bretelle de la rue Einstein.

La construction de deux ponts d'étagement a été amorcée :

bretelle entre l'autoroute Félix-Leclerc en direction ouest et l'autoroute Henri-IV en direction sud;



bretelle entre l'autoroute Charest en direction ouest et l'autoroute Henri-IV en direction sud.

La construction des ponts d'étagement et des murs de soutènement a nécessité 13 000 mètres cubes de béton et 900 tonnes d'acier d'armature.

La superficie couverte par les chaussées de béton est de 75 000 mètres carrés, ce qui équivaut à 11 terrains de football canadien.

Au total, près de 100 000 tonnes d'enrobé bitumineux ont été utilisées.

Plusieurs équipements ont été installés, dont :

26 tours d'éclairage;



62 lampadaires;



16 portiques de signalisation.

