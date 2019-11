Développement économique de la Chaudière-Appalaches - Ressorts Liberté : Desjardins Capital et Investissement Québec deviennent actionnaires majoritaires





MONTMAGNY, QC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins Capital et Investissement Québec (IQ) deviennent actionnaires majoritaires de Ressorts Liberté. L'entreprise de Montmagny est le fabricant canadien de ressorts complexes le plus important de l'industrie automobile et du secteur des véhicules hors route. Des membres de la direction de Ressorts Liberté conserveront une participation minoritaire dans l'entreprise.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, aux côtés du chef de l'exploitation de Desjardins Capital, M. Luc Ménard, et du directeur général de Ressorts Liberté, M. Mathieu Ouellet.

Ce projet de relève contribuera à maintenir le siège social de Ressorts Liberté au Québec et à préserver ainsi 452 emplois, dont 21 en recherche et développement. Il contribuera aussi à générer des retombées économiques de près de 16 millions de dollars sur cinq ans.

L'équipe de direction de Ressorts Liberté est composée de gestionnaires aguerris comptant plusieurs années d'expérience dans l'industrie, dont plusieurs au sein même de l'entreprise. Forte de sa capacité à innover et à établir des relations de confiance avec ses clients, Ressorts Liberté est bien placée pour faire croître son portefeuille de produits et en assurer l'expansion.

Citations :

« Ressorts Liberté est un leader mondial dans son secteur d'activité. Au cours des prochaines années, l'entreprise entend tirer profit de la forte croissance anticipée dans le domaine de la motorisation hybride et consolider sa présence à l'international. De plus, sa direction passera d'un rôle de sous-traitant spécialisé à un rôle d'innovateur. Ce qui me réjouit par-dessus tout, c'est le maintien au Québec de centaines d'emplois spécialisés et les retombées financières qui sont attendues. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est une entreprise importante pour le développement économique et social de Chaudière-Appalaches et du Québec que nous choisissons de soutenir aujourd'hui. En maintenant le siège social de Ressorts Liberté ici, nous préservons des intérêts québécois, une priorité pour le Québec, de même que des emplois de qualité qui insufflent du dynamisme dans l'économie régionale. C'est donc avec fierté que notre gouvernement agit comme actionnaire majoritaire de l'entreprise avec Desjardins Capital et qu'il appuie l'innovation dans la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Investissement Québec est fier de faire équipe avec Desjardins Capital pour permettre de maintenir chez nous le centre décisionnel d'un acteur clé de l'industrie automobile et du secteur des véhicules hors route, tout en lui fournissant la marge de manoeuvre nécessaire pour tirer profit des occasions qui se présentent et consolider sa présence sur le marché. Voilà un exemple éloquent de la capacité d'Investissement Québec de jouer un rôle complémentaire à l'écosystème et d'appuyer des entreprises stratégiques d'ici. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Desjardins accompagne Ressorts Liberté depuis ses tout débuts en 1986. C'est parce que Desjardins Capital croit au plan de croissance de Ressorts Liberté qu'il s'est allié à Investissement Québec et à l'équipe de direction de l'entreprise. L'objectif : protéger la propriété québécoise de ce chef de file canadien parmi les fabricants de ressorts complexes utilisés dans l'industrie automobile et dans le secteur des véhicules hors route. Cet investissement confirme notre volonté de créer de la richesse dans toutes les régions du Québec. »

Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Desjardins Capital et Investissement Québec, des partenaires pour le long terme, afin de poursuivre la croissance de l'entreprise. Les employés exceptionnels de Ressorts Liberté méritent d'avoir des partenaires de grande valeur comme eux. »

Mathieu Ouellet, directeur général de Ressorts Liberté

Faits saillants :

Fondée en 1986, l'entreprise Ressorts Liberté se spécialise dans la conception et la fabrication de ressorts complexes pour les moteurs à combustion interne et hybrides et de composants de suspension pour l'industrie automobile et le secteur des véhicules hors route.

Elle emploie 694 personnes, dont 452 au Québec, à travers ses cinq usines, situées à Montmagny , au Mexique (deux usines), à Toronto et en Chine (sous forme de coentreprise). Elle possède également un bureau de représentation dans la région de Détroit.

, au Mexique (deux usines), à et en Chine (sous forme de coentreprise). Elle possède également un bureau de représentation dans la région de Détroit. Les deux tiers des produits de Ressorts Liberté sont livrés à l'extérieur du Canada , et un véhicule automobile sur deux dans le monde contient au moins un ressort fabriqué par l'entreprise.

, et un véhicule automobile sur deux dans le monde contient au moins un ressort fabriqué par l'entreprise. Fort d'une expertise de près de quarante-cinq ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, d'accompagner et de garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,5 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité d'environ 500 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec.

Liens connexes :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Pour plus de renseignements sur Desjardins Capital, visitez son site Web ou consultez sa page LinkedIn.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 15:45 et diffusé par :