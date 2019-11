Les électrices et électeurs sont appelés aux urnes dans la circonscription de Jean-Talon





QUÉBEC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général des élections, M. Pierre Reid, invite les électrices et les électeurs de la circonscription de Jean-Talon à voter en grand nombre le lundi 2 décembre, entre 9 h 30 et 20 h. Déjà, 9 635 personnes (20,56 %) ont voté entre le 22 et le 28 novembre.

Exercer son droit de vote

Seize lieux de vote seront ouverts le jour de l'élection. Pour savoir où se présenter, les électrices et les électeurs de Jean-Talon peuvent consulter la carte de rappel de couleur jaune qu'ils ont reçue par la poste. L'information est aussi accessible en ligne, au www.elections.quebec , ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION.

Les électrices et les électeurs doivent être inscrits sur la liste électorale à l'adresse de leur domicile pour voter. Ils ne peuvent pas s'inscrire ou modifier leur inscription le jour même de l'élection. Ils peuvent vérifier leur inscription de trois façons :

sur la carte d'information reçue par la poste;

en ligne, à l'adresse www.elections.quebec/verifiez;

par téléphone, au 1 888 ÉLECTION.

Pour voter, ils doivent présenter l'une des pièces d'identité suivantes :

permis de conduire du Québec;

carte d'assurance maladie du Québec;

passeport canadien;

certificat de statut d'Indien;

carte d'identité des Forces canadiennes.

Tous les lieux de vote sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs mesures sont également mises en place pour faciliter l'exercice du droit de vote de tous les électeurs.

Quatre heures pour voter

Le 2 décembre, les employeurs doivent permettre aux membres de leur personnel qui ont le droit de vote dans la circonscription de Jean-Talon de se rendre aux urnes. Ils doivent leur accorder au moins quatre heures consécutives, sans diminution de salaire ni autre sanction. Cette période doit être comprise à l'intérieur des heures d'ouverture des bureaux de vote, de 9 h 30 à 20 h, et n'inclut pas le temps normalement accordé pour les repas.

Vivre la démocratie en famille

Un petit bureau de vote sera installé dans tous les lieux de vote. Les enfants pourront y voter, tout comme leurs parents, en répondant à une question conçue spécialement pour eux. L'objectif de cette initiative est d'éveiller les jeunes à l'exercice du droit de vote et à l'importance de la démocratie.

Circonscription de Jean-Talon

Lors des dernières élections générales provinciales, le taux de participation dans la circonscription de Jean-Talon a été de 75,16 %.

Plus de 46 850 personnes sont inscrites sur la liste électorale pour cette élection partielle.

Dix personnes se portent candidates.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

