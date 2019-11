Hikvision fournit des caméras haute résolution au zoo de Moscou pour l'observation du panda





HANGZHOU, Chine, 29 novembre 2019 /CNW/ - Hikvision, le plus important fournisseur au monde de solutions et de produits innovants pour la sécurité vidéo, a l'honneur de commanditer 20 caméras destinées au zoo de Moscou à des fins d'observation et de recherche du panda géant. La cérémonie de don a eu lieu au zoo de Moscou le 21 novembre. Svetlana Akulova, directrice du zoo de Moscou, et Libbo Feng, président de Hikvision Russia&CIS, ont participé à la conférence de presse et visité les pandas.

Provenant de la Chine, les pandas Dingding et Ruyi séjournent au zoo depuis maintenant six mois. Jusqu'à présent, leur croissance se déroule très bien et ils se sont entièrement adaptés à leur nouveau foyer. En plus d'être cajolés par les éleveurs, ils sont également les coqueluches de milliers de Russes. Bon nombre de visiteurs viennent chaque jour au zoo pour admirer les pandas, et le zoo de Moscou diffuse en ligne depuis peu le quotidien de ces derniers, au grand bonheur de leurs admirateurs.

« Près d'un million de personnes ont regardé la diffusion en ligne lancée en juillet, et ce nombre continue de croître chaque jour. Toutefois, les caméras installées à l'origine dans le pavillon ne pouvaient transmettre des vidéos haute résolution ni des images en couleurs pendant la nuit. Aujourd'hui, grâce à nos collègues de Hikvision, c'est désormais possible. Nous avons donc remplacé certaines des anciennes caméras par des appareils plus modernes. Maintenant, tant les visiteurs du zoo de Moscou que les internautes de partout dans le monde peuvent admirer nos merveilleux petits, Ruyi et Dingding, et ce, même pendant la nuit. Nous remercions nos partenaires chinois pour cette occasion », déclare Svetlana Akulova.

À son avis, les nouvelles caméras permettront aussi aux zoologistes d'observer les pandas pendant la nuit et d'enregistrer tout changement de comportement, ce qui est d'une importance primordiale pour la recherche, la conservation et la reproduction de cette espèce unique.

Dans le cadre de la cérémonie de don, les nouvelles caméras ont capté et diffusé en direct l'examen des pandas, qui a été effectué par un éleveur. Les gens du monde entier peuvent voir Ruyi prendre drôlement place sur la balance pour être pesé, montrer ses dents lors de l'examen physique et allonger la patte sans crainte pour subir un prélèvement sanguin, car ces moments exceptionnels sont offerts en ligne.

« Les pandas géants sont des animaux pacifiques et très amicaux, et aussi l'un des principaux symboles de la Chine. On les associe souvent à la confiance, à la délicatesse et à l'harmonie. Hikvision est déterminée à intégrer ces valeurs au sein de ses activités commerciales. Conjointement avec Trassir, un fournisseur de services infonuagiques qui contribue à l'organisation de la diffusion, nous sommes ravis qu'un grand nombre de personnes puissent apprendre à connaître les pandas Ruyi et Dingding, et que nous puissions assurer leur protection grâce à nos technologies à l'avant-garde de l'industrie », affirme Libbo Feng.

Il est opportun de mentionner que l'on compte parmi les appareils installés la caméra ColorVu, à la fine pointe. Grâce à cette technologie innovatrice, les inconditionnels des pandas de toute la planète peuvent admirer ces animaux en ligne, en couleurs et en haute résolution, 24 heures par jour! Maintenant, les visiteurs peuvent même en savoir plus sur les activités nocturnes de ce mammifère.

Hikvision met tout en oeuvre pour protéger l'environnement et appuie activement les initiatives et les projets internationaux visant à protéger les animaux rares. Hikvision utilise des solutions et des produits innovants pour soutenir les initiatives et la recherche environnementales ainsi que la richesse de la biodiversité. Cette année, dans la région d'Amur, des caméras Hikvision ont été installées dans les nids de cigognes orientales , l'un des oiseaux les plus rares de l'Extrême-Orient russe. Avec l'aide de ces caméras, les ornithologues et l'auditoire en ligne ont assisté à la naissance de 14 cigognes de même qu'à leur premier envol.

