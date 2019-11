Nomination à la direction générale de l'ARTM - Benoit Gendron nommé par le conseil d'administration





MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a procédé aujourd'hui à la nomination de Benoît Gendron à titre de nouveau directeur général de l'organisation. Cette nomination fait suite à l'annonce du départ à la retraite de Paul Côté, qui était directeur général de l'ARTM depuis sa création le 1er juin 2017. La nomination de M. Gendron entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

Benoit Gendron occupait le poste de directeur exécutif - Relation avec les exploitants et gestion des infrastructures à l'ARTM depuis juin 2017. Il possède une solide expertise du milieu du transport collectif, ayant notamment mené une carrière de plus de 30 ans au sein de la Société de transport de Montréal (STM). Il s'est joint en 2016 au comité responsable d'assurer la transition vers la nouvelle gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal.

« J'aimerais souligner la rigueur, le dévouement et le leadership de Paul Côté qui a été à la tête de l'organisation depuis ses débuts. Nous avons été choyés de pouvoir compter sur un homme de sa qualité et doté d'une si grande expérience pour construire les fondations de l'ARTM. Nous le remercions. Le conseil d'administration est heureux que M. Gendron prenne maintenant la relève et dirige l'organisation vers les dossiers d'envergure qui l'attendent pour les prochaines années », a déclaré le président du conseil d'administration de l'ARTM, Pierre Shedleur.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a le mandat de planifier, financer, organiser et faire la promotion des services de transport collectif et de transport adapté sur le territoire de la grande région de Montréal. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services.

Afin de remplir son mandat, l'Autorité s'inspire des meilleures pratiques en vigueur dans les agences organisatrices de transport, ici et ailleurs dans le monde. Elle veut faciliter la mobilité des 500 millions d'usagers annuels et l'accès aux services par l'offre d'une expérience de transport collectif simple, intégrée et efficace. Pour ce faire, l'Autorité souhaite regrouper les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

