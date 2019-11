Vérifier le vendeur pour des achats sans tracas





Sachez reconnaître les vendeurs tiers sur les marchés en ligne pour éviter les mauvaises surprises

OTTAWA, le 29 nov. 2019 /CNW/ - Saviez-vous que vous n'achetez peut-être pas toujours directement du détaillant même si vous magasinez sur son site Web? De plus en plus de grands détaillants intègrent des marchés en ligne à leurs sites, de sorte que d'autres vendeurs peuvent y vendre leurs produits. Cela signifie que lorsque vous effectuez des achats sur le site Web d'un détaillant, certains produits proposés peuvent provenir de vendeurs indépendants.

Magasiner auprès de vendeurs tiers peut être sans incident, mais apprendre à les reconnaître pourrait vous éviter de mauvaises surprises.

Reconnaître les vendeurs tiers

Avant de passer à la caisse, prenez quelques minutes pour déterminer si vous achetez d'un vendeur tiers. Ainsi, vous saurez à qui vous adresser si vous avez besoin d'aide pour résoudre tout problème de service à la clientèle.

Pour vous aider à reconnaître les vendeurs tiers, cherchez :

des mots-clés comme « vendu par », « expédié par » ou « commande exécutée par » près des descriptions de produits;

des sections sur les sites Web des détaillants nommées « marché » ou qui présentent une liste de leurs « partenaires ».

Éviter les frustrations possibles

Il est également important de vous assurer que vous achetez d'un vendeur tiers digne de confiance. Pour vous protéger, rappelez-vous :

Si le prix en ligne d'un article semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

Les vendeurs crédibles sont plus susceptibles d'avoir des politiques de retour et des coordonnées détaillées. Examinez attentivement leur profil de vendeur sur le marché.

Savoir qui est responsable du service à la clientèle

Si vous achetez d'un vendeur tiers, l'exécution des commandes et le service à la clientèle peuvent relever de sa responsabilité et non du détaillant.

Pour des problèmes d'expédition :

Sachez que les vendeurs tiers peuvent fixer leurs propres prix pour leurs articles et pour la livraison.

Puisque le détaillant n'est peut-être pas responsable de l'expédition de l'article, il se peut que vous deviez aborder toute question relative à l'expédition directement avec le vendeur tiers.

Pour des problèmes de satisfaction des clients :

Sachez que le vendeur tiers peut être responsable de toutes les questions relatives au service à la clientèle, notamment les retours.

Sachez que la résolution de problèmes avec des vendeurs tiers peut prendre plus de temps.

Certains détaillants peuvent vous offrir de l'aide, mais seulement si vous avez déjà contacté le vendeur tiers. Lisez les petits caractères des politiques du marché et cherchez des mots comme « si », « peut » ou « sous réserve de ». Cela peut indiquer qu'il existe des limites à l'intervention du détaillant pour la résolution de problèmes avec des vendeurs tiers.

