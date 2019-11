SUAOKI vient en aide aux personnes touchées par les incendies en Californie





SONOMA, Californie, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Plusieurs incendies se sont récemment produits en Californie. Après avoir entendu la nouvelle, SUAOKI, une marque de sources d'alimentation portables et de stockage sûr d'énergie, a immédiatement lancé une campagne de dons sur son site officiel. Pour aider les victimes, SUAOKI prévoit de faire don de matériel équivalent à hauteur de 10 % de ses ventes au cours de la période. Pour plus d'informations sur la campagne de dons, rendez-vous à l'adresse :

Jessie Zhang, la directrice produit de SUAOKI, a souligné que le projet d'aide de SUAOKI a été établi et continuera d'accepter les demandes pour l'aide à diverses associations caritatives. SUAOKI prévoit également de construire une relation de coopération à long terme avec des organismes de bienfaisance comme la Croix-Rouge pour fournir une assistance rapide et efficace dans le monde entier.

L'expérience utilisateur incite SUAOKI à s'améliorer en matière de responsabilité sociale

« Alex, un de nos clients américains, avait acheté le générateur électrique portable SUAOKI G500 et un kit constitué d'un chargeur à panneau solaire, grâce auxquels Alex et sa famille ont été en mesure de rester en contact avec le monde extérieur quand ils échappaient aux incendies durant un mois l'année dernière. Ils ont finalement été secourus », a déclaré Jessie Zhang. « L'idée d'aider plus de gens est survenue juste après cet incident. »

Fondée en 2015, SUAOKI a connu une croissance étonnante sur les marchés japonais, européens et américains avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 230 % et est devenue l'une des 5 meilleures entreprises sur le marché mondial en ligne de l'alimentation de secours. Au Japon, où les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques se produisent fréquemment, SUAOKI détient plus de 50 % de parts du marché en ligne.

Mettre l'accent sur les besoins des utilisateurs, créer des produits de haute qualité

Spécialisée dans les sources d'énergie permettant leur stockage et des produits se rechargeant à l'énergie solaire, SUAOKI est très préoccupée par la protection de l'environnement et met l'accent sur la sécurité et la portabilité de ses produits. Elle vise à garantir que chaque utilisateur soit en mesure de découvrir le système d'utilisation d'énergie approprié avec SUAOKI en toutes circonstances.

SUAOKI fournit des produits de recharge correspondant à diverses situations : le camping en plein air, les sorties en camping-car, le remorquage, l'électroménager, les bureaux d'entreprise, qui sont tous compatibles avec de multiples méthodes pour recharger l'énergie, y compris la recharge d'énergie à domicile, la recharge solaire, la recharge en voiture, ainsi qu'une variété d'interfaces de sortie telles qu'AC, DC, chargeur de voiture, USB, USB QC3.0, type-C PD, UPS. Les produits sont également disponibles avec des capacités différentes pour répondre aux besoins et aux préférences de différents groupes.

« Au-delà de la technologie, égayer la vie », SUAOKI s'engage à être un spécialiste des sources d'énergie partout où il y a besoin, pour les voyages à l'extérieur, l'ingénierie de jardin, l'utilisation d'énergie portable dans des scénarios d'entreprise, ou l'alimentation d'urgence dans des lieux commerciaux ou au domicile.

Les principaux produits de SUAOKI sont des générateurs de série S, des panneaux solaires et des générateurs portables de série G, parmi lesquels les produits de la série S comme S270, S200, S370 sont compacts, légers et conviennent à une utilisation extérieure, alors que les produits de série G tels que G500, G1000, G1200 sont plus souvent utilisés à la maison, en caravane ou dans des scénarios d'entreprise. SUAOKI continuera d'introduire plus de périphériques de stockage d'énergie pour des besoins différents, offrant aux utilisateurs des produits de qualité supérieure.

Le G1000, en tant que produit d'alimentation sans interruption, est recommandé par Fox Business comme une excellente idée de cadeau de Noël high-tech pour le Black Friday tout comme Kodak, iRobot et TCL. Protégé des pannes de courant et capable de charger rapidement, le G1000 est le gadget parfait pour les cas d'urgence à la maison, au bureau et en plein air.

À l'approche du Black Friday, SUAOKI réalise diverses activités promotionnelles.

