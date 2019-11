Les premiers ministres des provinces et territoires se rencontrent pour discuter de préoccupations régionales, de défis et des opportunités s'offrant à eux





OTTAWA, le 29 nov. 2019 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront le 2 décembre prochain à l'hôtel Hilton Toronto Airport de Mississauga, en Ontario.

Les premiers ministres feront le point sur l'état des relations fédérales-provinciales-territoriales au Canada et exploreront des avenues permettant de favoriser la croissance économique et de renforcer les relations entre les gouvernements.

«?Je suis impatient de rencontrer mes homologues afin de discuter des opportunités s'offrant aux provinces et aux territoires et des défis auxquels ceux-ci sont actuellement confrontés, a déclaré le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, président du Conseil de la fédération. Notre objectif est de trouver des moyens de collaborer à l'atteinte de nos priorités communes et de répondre à certaines préoccupations régionales au pays.?»

Une conférence de presse est prévue le 2 décembre, en après-midi.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

