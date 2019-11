Deux clients de Taulia, Airbus et Sasol, récompensés lors des « Supply Chain Finance Awards 2019 »





Les « Supply Chain Finance (SCF) Awards » mettent à l'honneur les réalisations des entreprises en matière de bonnes pratiques et d'innovations dans le domaine du financement de l'approvisionnement. Décernés le 28 novembre lors d'une cérémonie de remise des prix organisée à la Bourse de Berlage d'Amsterdam, les SCF Awards 2019 se sont soldés par une double victoire pour les clients de Taulia, puisque Airbus et Sasol ont tous deux été primés pour leurs importants accomplissements.

Airbus n'a pas seulement reçu le prix de la catégorie « Transport et logistique », mais s'est également vu attribuer le « Gold Award » du projet illustrant le mieux le SCF en action. La victoire d'Airbus fut amplement méritée, notamment parce que ce projet ambitieux s'est conclu par l'adoption d'un programme de financement de l'approvisionnement susceptible d'être ultérieurement mis à l'échelle de la chaîne logistique de l'entreprise dans son intégralité.

Depuis la mise en oeuvre du programme, Airbus a libéré des milliards de dollars destinés aux paiements anticipés de milliers de fournisseurs. La réussite du projet s'est appuyée sur les mesures proactives prises par Airbus pour y inclure les principaux intervenants et sur le processus d'intégration des fournisseurs extrêmement rationalisé de Taulia.

Sasol a par ailleurs remporté la victoire dans la catégorie « Production et industrie ». Cherchant à remplacer les procédures manuelles liées aux escomptes et à mettre davantage de liquidités à la disposition des fournisseurs de type PME, l'entreprise intégrée spécialisée dans l'énergie et les produits chimiques a adopté le programme d'escompte dynamique basé sur la technologie de Taulia. En conséquence, le programme d'escompte pour paiement anticipé de l'entreprise a été mis à l'échelle pour s'appliquer désormais à presque 3 500 fournisseurs contre 150 auparavant.

En plus de saisir un nombre sensiblement plus élevé d'escomptes pour paiement anticipé, le programme a engendré des gains d'efficacité considérables. Alors qu'une équipe de 12 personnes était nécessaire pour traiter les appels téléphoniques des fournisseurs, ce travail n'est désormais plus effectué que par un seul collaborateur et les autres ont été réaffectés à des tâches sources de valeur ajoutée.

« Ce fut une magnifique soirée pour les clients de Taulia et je suis ravi de présenter toutes nos félicitations à Airbus et Sasol pour leurs réalisations », a déclaré Michael Rieskamp, directeur général de Taulia pour l'Europe. « Ces deux projets ont parfaitement illustré l'engagement de ces entreprises en faveur des bonnes pratiques et de l'innovation, et leurs victoires sont amplement méritées. »

