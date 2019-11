Mise à jour de la Politique internationale du Québec - Une vision internationale arrimée aux priorités de Montréal International





MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Montréal International (MI) salue la vision internationale du Québec, dévoilée aujourd'hui par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault. MI se réjouit entre autres de la volonté du gouvernement d'attirer davantage d'organisations et d'événements internationaux au Québec.

« La vision internationale du gouvernement du Québec s'arrime parfaitement avec le plan stratégique 2020-2022 de Montréal International. Nous nous réjouissons entre autres de la volonté du MRIF d'explorer la création d'un lieu de regroupement des organisations internationales de petite ou moyenne envergure », a déclaré Stéphane Paquet, vice-président, Investissements étrangers et Organisations internationales, Montréal International. « MI est une des rares agences de promotion économique à également avoir le mandat d'attraction des organisations internationales. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de la Ville de Montréal. »

La communauté des organisations internationales à Montréal, c'est :

Plus de 65 organisations internationales (la 3 e plus importante communauté, après New York et Washington D.C. )

plus importante communauté, après et ) 375 M$ en retombées économiques, 1 700 emplois (selon une étude de KPMG)

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme à but non lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a pour mandat d'attirer et de retenir les investissements étrangers (entreprises et startups), les organisations internationales, les travailleurs stratégiques et les étudiants étrangers en leur offrant des services de soutien adaptés à leurs besoins.

SOURCE Montréal International

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 11:36 et diffusé par :