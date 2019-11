Première marque de compagnie aérienne et meilleure classe affaires du monde aux World Travel Awards 2019 : Aeroflot assoit son rôle de leader mondial





MOSCOU, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Aeroflot a confirmé sa position de chef de file de l'aviation mondiale en gagnant deux des premiers prix décernés lors de la grande finale des prestigieux World Travel Awards 2019 : première marque de compagnie aérienne du monde et première compagnie aérienne en classe affaires du monde.

Pour la troisième année consécutive, Aeroflot conserve son statut de marque la plus reconnaissable de l'aviation mondiale, un titre qu'elle est la première et la seule à détenir dans l'histoire des World Travel Awards. En parallèle, Aeroflot a également remporté le prix de première compagnie aérienne en classe affaires pour la deuxième année consécutive.

La grande finale des World Travel Awards 2019 s'est tenue le 28 novembre au Royal Opera House Muscat dans le sultanat d'Oman. Cette 26e cérémonie des World Travel Awards a réuni des hauts représentants de l'industrie mondiale des voyages, de l'hôtellerie et de l'aviation civile.

Cette remise de prix, créée en 1993 au Royaume-Uni, a depuis acquis le statut non officiel d'Oscars du secteur des voyages. Tout au long de l'année, les récompenses sont décernées à trois niveaux : national, régional et mondial. Les lauréats sont déterminés par le biais d'un vote en ligne auquel participent des centaines de milliers de professionnels du voyage et des millions de voyageurs. Les critères principaux portent sur la qualité des produits et des services.

« Le fait d'avoir obtenu cette reconnaissance dans deux catégories prestigieuses des World Travel Awards, les récompenses les plus importantes dans le domaine du tourisme mondial, traduit clairement que notre entreprise se développe dans la bonne direction », a déclaré Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot. « Les produits de qualité élevée fournis par notre entreprise, les taux de ponctualité les meilleurs au monde, un réseau de lignes aériennes approprié et un attachement à développer les technologies numériques : tous ces points ont été appréciés positivement par le secteur du voyage à l'échelle internationale. »

Dans le courant de l'année, Aeroflot a remporté trois prix dans des catégories clés des récompenses régionales des World Travel Awards pour l'Europe : première marque de compagnie aérienne d'Europe, première compagnie aérienne en classe affaires d'Europe et première compagnie aérienne d'Europe vers l'Asie (première compagnie aérienne dans le cadre du trafic entre l'Europe et l'Asie).

À propos d'Aeroflot

Aeroflot, compagnie aérienne porte-drapeau de Russie, est heureuse de faire partie de SkyTeam, alliance internationale de compagnies aériennes. Aeroflot dessert 159 destinations dans 54 pays.

Disposant d'une flotte de 249 avions, Aeroflot est la plus jeune des compagnies aériennes du monde à exploiter plus de 100 appareils. En 2018, Aeroflot a transporté 35,8 millions de passagers (55,7 millions de passagers si l'on tient compte des filiales d'Aeroflot Group).

Aeroflot détient le statut de compagnie aérienne quatre étoiles de Skytrax et a été nommée « Meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est » pour la huitième fois lors des prix Skytrax World Airline Awards 2019. Aeroflot s'est également vu attribuer la mention de compagnie aérienne mondiale cinq étoiles par l'association américaine des passagers aériens APEX. Aeroflot est la marque de compagnie aérienne la plus forte au monde selon Brand Finance, un prestigieux cabinet de conseil en stratégie de marque.

