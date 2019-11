Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,6 M$ à la Ville d'Otterburn Park





OTTERBURN PARK, QC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Borduas, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Simon Jolin-Barrette, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 1 695 770 $ a été accordée à la Ville d'Otterburn Park pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Citations :

« Les sommes annoncées aujourd'hui représentent une excellente nouvelle pour la circonscription de Borduas. Cela démontre le sérieux du gouvernement dans ses efforts pour favoriser le développement des municipalités. Cet investissement bénéficiera aux citoyennes et citoyens d'Otterburn Park. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« La modernisation des infrastructures d'eau est une priorité de notre gouvernement et nous continuerons d'y investir dans toutes les régions du Québec. Notre gouvernement est fier d'appuyer la Ville d'Otterburn Park dans ses démarches d'amélioration des services publics. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En Montérégie comme ailleurs, nos actions témoignent de l'importance que nous accordons au maintien de la qualité des services municipaux. La population de toutes les régions du Québec peut compter sur notre appui pour la concrétisation d'initiatives porteuses. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Les travaux qui seront effectués permettront à la fois de diminuer les pertes d'eau potable et de réduire la quantité d'eaux pluviales se dirigeant vers le traitement sanitaire. Cela aura pour effet d'éviter les débordements aux stations de pompage et d'économiser sur les coûts de traitement. »

Denis Parent, maire d'Otterburn Park

Faits saillants :

Le projet prévoit le remplacement de conduites prioritaires d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sous l'avenue Borden et les rues Mason et Spiller.

et les rues Mason et Spiller. L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 11:06 et diffusé par :