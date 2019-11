Victor Leboeuf et Jérôme Bouthillette remportent la finale locale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu lors de la 41e édition de Cégeps en spectacle!





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 27 novembre dernier avait lieu la 41e édition de la finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Plus de 230 spectatrices et spectateurs sont venus acclamer le talent des onze artistes qui ont présenté neuf numéros des plus variés. La soirée a été animée d'une main de maître par Kim Soucy et Jasmin Cadieux, étudiante et étudiant. À l'issue de cette soirée, trois numéros ont remporté les honneurs :

Numéro gagnant :

Victor Leboeuf et Jérôme Bouthillette, avec leur présentation de deux compositions musicales, ont obtenu leur laissez-passer pour la finale régionale et une bourse de 300 $ offerte par l'Association générale des étudiants du Cégep.

Meilleure création artistique :

Anne De Serres a fait preuve d'une grande originalité artistique dans son numéro de danse. Elle a remporté une bourse de 150 $ offerte par les Services à la vie étudiante du Cégep, bourse offerte pour souligner l'avancement et le développement artistique.

Prix du public :

Le public a été conquis par Alexis Fortin et Zachary Boyer qui ont présenté un numéro humoristique. La librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu leur a remis une bourse de 200 $ sous forme de bon d'achat.

Victor Leboeuf et Jérôme Bouthillette représenteront le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu lors de la finale régionale du Centre-Ouest qui se tiendra au Collège de Valleyfield le 14 mars prochain. Lors de cette finale, deux bourses de 500 $, dont une offerte par Desjardins et l'autre par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), seront remises à deux personnes gagnantes ex aequo.

Cette finale locale de la 41e édition de Cégeps en spectacle a été réalisée grâce au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec les partenaires suivants : la librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu, l'Association générale des étudiants du Cégep et la Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC). Le concours Cégeps en spectacle est une production du RIASQ, dont le Cégep est membre, et une présentation de Desjardins.

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

