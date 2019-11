Micheline Ulrich reçoit l'Insigne du mérite et le prix Mérite du CIQ 2019





MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Micheline Ulrich s'est vu décerner l'Insigne du mérite 2019, la plus haute distinction de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le 26 novembre dernier dans le cadre du Congrès 2019 de l'OIIQ. L'intégralité de sa carrière exceptionnelle, qui s'échelonne sur près de 50 ans au sein du réseau de la santé et au service de la population du Québec, a de quoi impressionner la communauté infirmière. Le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 2019 lui a également été remis par la présidente du CIQ, Gyslaine Desrosiers.

Fière ambassadrice de la profession

Femme de conviction et gestionnaire aguerrie, Micheline Ulrich a démontré toute la valeur des expertises infirmières dans les domaines de la pratique clinique, de la recherche, de la gestion et de l'enseignement. Pendant près de 20 ans, elle a travaillé aux soins critiques et aux soins intensifs, où elle a soutenu l'autonomie infirmière. Auteure de nombreux ouvrages cliniques, elle a aussi contribué au rayonnement et à l'avancement de la profession infirmière.

De 2000 à 2003, elle a occupé le poste de conseillère cadre au ministère de la Santé et de Services sociaux, une fonction qui lui a permis de favoriser le développement de politiques de santé et ouvrir la voie pour le poste de direction des soins infirmiers nationale, tel qu'on le connaît aujourd'hui. À ce titre, elle a notamment joué un rôle de premier plan dans le développement de la pratique des infirmières praticiennes spécialisées et géré de nombreux dossiers ayant des enjeux politiques, dont la planification de la main-d'oeuvre en soins infirmiers, l'organisation du travail et le recrutement international.

Infirmière visionnaire et engagée

En plus de favoriser le déploiement des soins de proximité, ainsi que de veiller à la qualité et à l'humanisation des soins auprès des patients et de leur famille, elle aura favorisé l'accès aux soins infirmiers pour les clientèles plus vulnérables. Durant près de 20 ans, comme professeure et mentore, elle aura aussi inspiré et accompagné des générations d'infirmières et d'infirmiers.

« Mme Ulrich a représenté plusieurs dimensions de la profession et demeure aujourd'hui très active et engagée. Elle nous laisse un legs inestimable et un bel exemple d'excellence et d'humanisme. Il suffit de passer un peu de temps avec Mme Ulrich pour réaliser toute l'étendue de son leadership, qui contribue à inspirer les infirmières et infirmiers d'aujourd'hui et de demain. Elle est un modèle de rôle et d'inspiration pour la relève infirmière », a affirmé Luc Mathieu, lors de la remise de prix.

Micheline Ulrich a été membre du Conseil d'administration de l'OIIQ pendant près de dix ans et vice-présidente de son ordre régional de 1991 à 2005. Elle préside actuellement le conseil d'administration de l'un des plus importants centres intégrés de santé et de services sociaux du Québec et est membre du comité des finances et de vérification de l'OIIQ.

Légende : Micheline UIrich, inf., M. Sc. inf., M.A.P., lauréate de l'Insigne du mérite 2019

» Téléchargez la photo de Micheline Ulrich en haute résolution

» Visionnez la vidéo hommage

À propos de l'Insigne du mérite

Il est la plus haute distinction décernée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et un hommage rendu à une infirmière ou un infirmier dont la carrière a contribué, de manière exceptionnelle, à l'avancement des soins infirmiers ou à la notoriété de la profession.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 76 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 11:02 et diffusé par :