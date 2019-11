L'investisseur Tej Kohli élargit sa " philanthropie spéculative " aux bras bioniques imprimés en 3D





L'investisseur Tej Kohli va financer l'achat de dix bras bioniques pour des enfants avec des différences de membres au Royaume-Uni. La Fondation Tej Kohli espère que son engagement à financer des bras pour dix enfants au cours des cinq prochains mois dans le cadre de son programme " Future Bionics " montrera comment la technologie d'assistance peut améliorer considérablement la vie et la confiance des jeunes personnes handicapées. La Fondation Tej Kohli entend inspirer et influencer d'autres établissements de soins de santé à suivre son exemple et à découvrir la technologie avancée de l'impression 3D.

En Angleterre, le National Health Service (" NHS ") fournit actuellement une prothèse myo-électrique (" myo ") à prise unique au coût d'environ 8 000 £. Cependant, le bras Hero Arm d'Open Bionics peut être contrôlé avec les signaux électriques générés par les muscles de l'utilisateur et possède une fonctionnalité multiprises supérieure qui permet aux utilisateurs d'effectuer de nombreuses autres activités quotidiennes.

Le bras Hero Arm d'Open Bionics coûte 10 000 £ par l'intermédiaire d'une clinique privée de prothèses au Royaume-Uni, alors que d'autres mains bioniques multiprises avancées coûtent 30 000 £ - 60 000 £. La Fondation Tej Kohli consacrera une somme initiale de 100 000 £ au lancement de son programme " Future Bionics ", qui permettra à dix enfants britanniques d'accéder non seulement à une technologie supérieure, mais à une vie meilleure.

Le premier bénéficiaire du bras Hero Arm est Jacob Pickering, un jeune garçon de 10 ans de Blackburn, qui recevra son nouveau bras Hero juste à temps pour Noël. Jacob est né sans son bras droit à la suite du syndrome des brides amniotiques. Tout ce dont Jacob parle depuis un mois, c'est du bras Hero, et son père David est " complètement dépassé " par le fait que Jacob a été sélectionné pour un don qui va " changer sa vie ". Le deuxième receveur du bras Hero est Harris Gribble, un joueur de rugby et de cricket passionné âgé de 14 ans et originaire d'Exeter.

Le bras léger Hero Arm est actuellement le seul bras myo-prothétique multiprises disponible pour une utilisation pédiatrique. La capacité accrue de l'utilisateur à personnaliser son bras d'Open Bionics imprimé en 3D est également un atout majeur pour le bien-être mental et l'acceptation sociale perçue. C'est particulièrement important pour les jeunes.

L'investisseur Tej Kohli a découvert Open Bionics à Bristol lorsqu'il a investi dans " Rewired ", un studio de robotique à vocation humanitaire qui fut très tôt l'un des premiers investisseurs d'Open Bionics en 2017.

Tej Kohli, co-fondateur de la Fondation Tej Kohli a déclaré :

" Nous avons lancé la Fondation Tej Kohli en 2005 avec un projet visant à fournir des repas quotidiens à 1 000 enfants au Costa Rica. Depuis lors, la Fondation Tej Kohli a soutenu des projets dans le monde entier et aidé des dizaines de milliers de personnes, en particulier des personnes handicapées. Ce don de dix bras bioniques est le premier projet que nous n'ayons jamais lancé au Royaume-Uni. Ce n'est qu'un début, et j'espère que ce don aidera à mettre en évidence la différence positive que la technologie peut faire pour la confiance et les perspectives d'avenir d'une personne plus jeune. Nous le faisons à titre d'exemple, et nous espérons que d'autres nous suivront dans cette voie. Ces technologies sont aujourd'hui si accessibles et abordables que les organismes de soins de santé tels que le NHS devraient faire davantage pour les adopter et en améliorer l'accès pour les jeunes handicapés. "

Samantha Payne, cofondatrice et directrice de l'exploitation d'Open Bionics a déclaré :

" Nous sommes vraiment reconnaissants envers la Fondation Tej Kohli qui s'est engagée à financer des bras bioniques avancés pour dix enfants au Royaume-Uni. Ces enfants font partie des douzaines de personnes ayant des différences de membres supérieurs qui sont actuellement en train de collecter des fonds au Royaume-Uni pour l'acquisition d'un bras Hero Arm. Nous avons travaillé très dur pour que le prix de l'appareil soit acceptable pour les budgets actuels du NHS pour la fourniture de prothèses, et nous espérons vraiment que le NHS verra à quel point ces appareils sont utiles et commencera à les proposer à ceux qui en ont besoin. "

Les enfants et les adultes ayant des différences de membres en dessous du niveau de l'épaule peuvent manifester leur intérêt à l'adresse suivante www.openbionics.com.

Les images et profils des bénéficiaires des bras Hero Arms peuvent être téléchargés ici : https://www.dropbox.com/sh/wakjc66nz1ljjpb/AADwtFqgu7j-xhEtTRzYuBdsa?dl=0

À propos de Open Bionics

Open Bionics a été fondée en 2014 par Joel Gibbard et Samantha Payne dans le but de développer des appareils fonctionnels abordables qui améliorent le corps humain. En d'autres termes, Open Bionics transforme les handicaps en superpuissances. La société de bionique basée à Bristol est connue dans le monde entier pour l'utilisation de l'impression et de la numérisation 3D, ainsi que de logiciels et de concepts intelligents, pour rendre les membres bioniques avancés, accessibles et économiques. En mai 2018, la société a lancé le Hero Arm, le premier bras bionique imprimé en 3D médicalement approuvé au monde, et le tout premier bras bionique multiprises pour enfants dès l'âge de huit ans. Le bras Hero est maintenant disponible dans les cliniques prothétiques privées du monde entier. Open Bionics a un contrat de développement avec NHS England, dans le but d'offrir le Hero Arm sur le NHS au Royaume-Uni. Ils ont également des contrats de licence libres de droits avec Disney, Marvel, Lucasfilm, Eidos Montréal et Twentieth Century Fox, faisant de la science-fiction une réalité.

http://www.openbionics.com

À propos de la Fondation Tej Kohli

Fondée en 2005, la Fondation Tej Kohli a pour objectif de réaliser des interventions qui transforment la vie des individus. Elle est surtout connue pour sa mission mondiale visant à mettre fin à la cécité cornéenne, qui touche de manière disproportionnée les jeunes des pays les plus pauvres. Depuis 2015, la Fondation a financé des greffes de cornée gratuites dans des communautés pauvres de l'Inde et, en 2019, elle a fait don de 2 millions de dollars à Mass Eye and Ear à Boston, un hôpital universitaire de la Harvard Medical School, pour soutenir le développement de nouvelles technologies visant à guérir la cécité.

La Fondation Tej Kohli, par le biais de ses " Impact Initiatives ", intervient également directement dans la vie des jeunes dont la confiance et les perspectives peuvent être considérablement améliorées. Parmi les précédentes " Impact Initiatives ", on peut citer le soutien financier aux enfants handicapés au Costa Rica, l'alimentation des écoliers dans les clubs extrascolaires des communautés pauvres et la production d'un court métrage pour mettre en lumière le sort des jeunes en Inde qui vivent avec une maladie génétique rare.

http://www.tejkohlifoundation.com

À propos de Tej Kohli

Tej Kohli est un investisseur et philanthrope londonien qui a connu le succès en vendant des solutions technologiques et des logiciels de paiement pendant le boom des " dot com ". Son objectif actuel est d'investir dans l'immobilier au sein des nouveaux centres technologiques émergents du monde et d'appuyer des projets d'IA, de robotique et de génomique à fort impact qui ont le potentiel de transformer des vies et de changer le monde. Il est également un investisseur majeur dans le domaine des e-sports.

M. Kohli est un ancien élève distingué de l'Institut indien de technologie à Kanpur (IITK), où il a obtenu son diplôme en ingénierie électrique.

http://www.tejkohli.com

FIN

