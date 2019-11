Canopy Growth présente sa gamme de produits « Cannabis 2.0 »





SMITHS FALLS, ON, le 27 nov. 2019 /CNW/ - Le 28 novembre 2019, Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « l'entreprise ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) dévoilera officiellement sa nouvelle gamme de produits « Cannabis 2.0 », comprenant son concept de Distilled CannabisTM, ses chocolats, ses cigarettes électroniques stylos et ses cartouches de vapotage, à l'occasion d'un événement de lancement médiatique à Toronto, en Ontario.

« Avec l'arrivée de "Cannabis 2.0", notre objectif est d'offrir à nos clients des produits de la meilleure qualité possible et je crois réellement que grâce au travail acharné et au dévouement de notre équipe, nous y sommes parvenus, a déclaré Mark Zekulin, chef de la direction, Canopy Growth. Depuis notre première vente pour le secteur médical en 2014, l'innovation et la qualité sont au coeur de nos préoccupations et maintenant, nous allons encore plus loin en lançant des boissons récréatives, des chocolats et des produits de vapotage susceptibles de changer la donne. »

Après avoir passé des mois à se préparer et à élargir la portée de ses activités, l'entreprise s'apprête à fournir au marché canadien des produits de cannabis novateurs et variés. Grâce à son partenariat avec Hummingbird Chocolate, la chocolaterie à la fine pointe de Canopy Growth est désormais entièrement opérationnelle. Le vendredi 22 novembre, Canopy Growth a reçu une licence relative à l'exploitation et aux zones d'entreposage de Santé Canada pour son installation de 150 000 pieds carrés consacrée à la production de boissons, située à Smiths Falls, en Ontario. L'entreprise souhaite remercier son partenaire, Constellation Brands, pour son soutien et son expertise dans le cadre de la construction et de l'exploitation de cette installation de calibre mondial, fournis tant pour la conception des bâtiments, la sélection d'équipements et le recrutement du personnel.

Outre la mise en place d'une infrastructure adaptée, le développement d'une propriété intellectuelle protégeable a toujours été une priorité pour Canopy Growth. À l'heure actuelle, l'entreprise, en comptant ses filiales, détient plus de 130 brevets et a rempli plus de 330 applications de brevets.

Dans le cadre de l'événement médiatique, l'entreprise souhaite fournir les détails suivants sur ses produits :

Technologies de vapotage

Canopy Growth a conçu une collection de cigarettes électroniques stylos et de cartouches de vapotage qui dépassent les règlements en matière de sécurité des appareils. L'entreprise a obtenu la certification UL 8139 pour les appareils qui seront lancés prochainement, ce qu'elle considère la norme de sécurité la plus rigoureuse pour les appareils de vapotage. Elle cherchera à obtenir la même certification pour d'autres produits de vapotage avant de les mettre sur le marché.

Le jeudi 28 novembre, le directeur des techniques informatiques de Canopy Growth, Peter Popplewell, dévoilera la sélection de cartouches de vapotage et de piles rechargeables connexes de l'entreprise. Ces produits seront mis sur le marché canadien en janvier 2020. Le lancement de la Phase 2 de produits de vapotage, consistant en un pod et un stylo de vapotage recyclable à utilisation unique, est prévu pour le début de l'année 2020. L'entreprise s'est assuré d'utiliser un filetage de type « 510 », qui est la norme de l'industrie et qui représente environ 75 % de l'équipement de vapotage vendu dans les marchés établis tels que le Colorado et la Californie.

L'événement de lancement comprendra une analyse technique détaillée des différents produits de vapotage, annonçant le prix de vente conseillé pour les nouveaux produits et témoignant de l'engagement de l'entreprise quant à la sécurité des consommateurs.

Boissons Distilled Cannabis TM

L'équipe de développement scientifique de Canopy Growth a mis en place un processus exclusif de distillation de la fleur du cannabis en entier, produisant un liquide transparent servant d'ingrédient actif pour une grande variété de boissons infusées au THC et au CBD. L'entreprise a nommé le produit final Distilled CannabisTM. Fabriquée dans son installation de boissons nouvellement titulaire de licence, la vaste gamme de boissons de l'entreprise, rehaussées par son produit exclusif Distilled CannabisTM, sera offerte dans un éventail de marques, de saveurs et de formats. Les boissons de Canopy Growth ont été conçues pour offrir aux consommateurs les portions et les délais d'action des autres formats de boissons.

Les PAB de Tweed (prêts à boire) sont prémélangés avec Distilled CannabisTM et offerts dans des canettes de 355 ml. Les boissons PAB sont aromatisées pour rappeler les trois principales variétés de cannabis de Tweed. Il y a Penelope and Tonic, contenant 2 mg de THC et 1,5 mg de CBD, ainsi que Bakerstreet and Ginger Ale et Houndstooth and Soda, contenant chacune 2 mg de THC par canette.

En partenariat avec les fondateurs de l'entreprise Houseplant, soit Seth Rogen et Evan Goldberg, Canopy Growth a développé Houseplant Grapefruit et Houseplant Lemon, tous deux contenant 2,5 mg de THC par canette de 355 ml. Pouvant être savourées à toute heure de la journée et à n'importe qu'elle occasion, ces boissons représentent une toute nouvelle manière de consommer du cannabis.

Canopy Growth a développé une gamme d'eaux gazeuses naturellement aromatisées et rafraîchissantes de style eau de Seltz, sous la nouvelle marque Quatreau, qui vise les personnes qui choisissent leurs boissons en fonction de leurs bienfaits. Les quatre premières boissons sont Quatreau Cucumber & Mint et Quatreau Passion Fruit & Guava, chacune contenant 20 mg de CBD, ainsi que Quatreau Ginger & Lime et Blueberry Acai, chacune contenant 2 mg de CBD et 2 mg de THC par canette.

Pour les consommateurs désirant une option plus puissante, Deep Space est une plus petite boisson gazeuse prête à boire, à couleur foncée et à saveur pleine et marquée, qui est offerte dans une canette de 222 ml et qui contient 10 mg de THC par portion, soit le niveau maximal de THC permis par Santé Canada.

De plus, Canopy Growth a créé une nouvelle marque d'allongeurs : Tweed Distilled Cannabis. Se présentant dans des bouteilles de 150 ml, Tweed Distilled Cannabis, à base du distillat de cannabis liquide et transparent de Canopy Growth, peut être mélangé à n'importe quelle boisson non alcoolisée, ou savouré sec ou sur glace, permettant au consommateur de contrôler les portions. On utilisera trois principales variétés de cannabis de Tweed pour aromatiser Tweed Distilled Cannabis, soit Penelope, qui contiendra cinq portions de 2 mg de THC et 1,5 mg de CBD (pour un total de 10 mg de THC et de 7,5 mg de CBD), ainsi que Bakerstreet et Houndstooth , qui contiendront cinq portions de 2 mg de THC (pour un total de 10 mg de THC). Le produit Tweed Distilled Cannabis sera mis en vente au début de 2020.

Chocolat primé

La collaboration de Canopy Growth avec l'entreprise primée à l'échelle internationale Hummingbird Chocolate permet la fabrication de chocolat de calibre mondial dans la nouvelle chocolaterie de pointe de l'entreprise. Grâce à ce partenariat, Canopy Growth a remis en fonction l'ancienne chocolaterie Hershey de la ville de Smiths Falls, en Ontario, anciennement connue sous le nom de « capitale du chocolat de l'Ontario ». Dirigé par Erica et Drew Gilmour, Hummingbird Chocolate a remporté plus de 60 prix internationaux, y compris le prix Golden Bean, remis par la prestigieuse Academy of Chocolate. En tirant parti du savoir et de l'expertise de Hummingbird Chocolate, Canopy Growth produit du chocolat artisanal de haute qualité, « de la fève à la tablette », infusé en utilisant des quantités précises d'une formule spéciale de cannabis. Les fèves de cacao, qui proviennent directement du Pérou, de la République dominicaine et de la Colombie, sont rôties sur place pour offrir une saveur riche et optimale.

Le dévouement de Canopy Growth à confectionner le meilleur chocolat infusé au cannabis au monde s'exprime par trois différentes marques - Bean & Bud, une entreprise artisanale de cannabis, Tweed et Tokyo Smoke. Au cours des prochaines semaines, l'entreprise entamera la distribution de ses chocolats partout au pays, à partir de son centre de distribution régional situé à Smiths Falls.

Le chocolat noir à 70 % de première qualité de Bean & Bud a une saveur et un arôme riches et se présente en médaillons partageables. Il est fabriqué à partir de cacao Zorzal d'origine unique. Soigneusement confectionné à partir de fèves cultivées dans un refuge d'oiseaux en République dominicaine, Bean & Bud Dominican Craft Reserve contient deux médaillons de chocolat par paquet, renfermant 5 mg de THC chacun.

Le chocolat au lait de Tweed est méticuleusement confectionné à partir de la variété de cannabis hybride exclusive de Canopy Growth nommée Penelope et contient 2,5 mg de THC, ainsi que 1,8 mg de CBD dans chacun des quatre morceaux de chocolat.

Le chocolat noir infusé au THC de Tokyo Smoke est fabriqué à partir d'ingrédients simples, mais de qualité, y compris un extrait de cannabis à dominante sativa à faible teneur en CBD. Chaque tablette de chocolat à cinq morceaux renferme un total de 10 mg de THC, c'est-à-dire que chaque morceau contient 2 mg.

Dans les mois à venir, les consommateurs canadiens auront l'occasion de profiter du cannabis en un éventail de saveurs et formats. Grâce au travail révolutionnaire des équipes d'innovation de Canopy Growth, l'entreprise est sur le point d'être chef de file de l'industrie avec sa technologie de cigarettes électroniques stylos et de cartouches de vapotage de calibre mondial, ses boissons pures et rafraîchissantes à base de cannabis, ainsi que son délicieux chocolat de première qualité, « de la fève à la tablette », infusé au cannabis.

Poussons vert l'avenir.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 10,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant les licences nécessaires pour l'exploitation et le stockage de Santé Canada. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de l'entreprise à satisfaire ses contrats de ventes provinciales, ou les provinces d'acheter tout le cannabis qui leur est attribué et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 25 juin 2019, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

