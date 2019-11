IG Gestion de patrimoine accroît la diversification internationale dans les Portefeuilles privés Profil





Wellington Management, ChinaAMC et Mackenzie International Europe Limited renforcent les Portefeuilles privés Profil d'IG grâce à leur vaste expertise internationale en placement

WINNIPEG, le 29 nov. 2019 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec Wellington Management Canada ULC (Wellington Management) et China Asset Management Co., Ltd. (ChinaAMC) de nouvelles ententes relativement à l'exercice des fonctions de sous-conseiller des Portefeuilles privés Profil d'IG. Ces sociétés s'ajoutent à une liste déjà impressionnante de gestionnaires d'actif avec lesquels IG travaille en partenariat.

Les deux sociétés agiront à titre de conseillers pour les Fonds privés Profil suivants :

Fonds privé Profil Sous-conseiller Principaux accents Fonds privé d'actions internationales

Profil Wellington Management Canada ULC Actions de grande

capitalisation Fonds privé de marchés émergents Profil China Asset Management Co. Ltd. Actions chinoises de

type A

IG a également annoncé que le Fonds privé d'actions internationales Profil fera bientôt appel à l'équipe de gestion primée de Mackenzie International Europe Limited (MIEL) en investissant dans le Fonds international petite capitalisation IG Mackenzie.

« Nous sommes ravis de nous associer à ces sociétés mondiales de gestion d'actif, a déclaré Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. Nos clients vont bénéficier de leurs vastes perspectives et de leur expertise. Par nos nouvelles relations avec Wellington Management et ChinaAMC et nos liens accrus avec Mackenzie, nous démontrons notre détermination à faire appel à des gestionnaires d'actif de premier ordre à l'échelle mondiale pour produire des résultats, de la diversification et de l'innovation. »

IG Gestion de patrimoine est une société de gestion de patrimoine de premier rang à laquelle un million de Canadiens font appel pour obtenir des conseils et synchroniser les aspects de leur vie financière à l'aide de notre Plan vivant IGMC. Pour gérer les placements des clients, IG Gestion de patrimoine recherche depuis toujours les meilleures façons d'optimiser le rendement avec prudence dans un monde en constante évolution. IG Gestion de patrimoine exploite un modèle d'investissement basé sur des sous-conseillers et le recours à des services de gestionnaires d'actif hautement qualifiés à l'échelle mondiale.

Parmi les autres ajouts récents de sous-conseillers, on trouve notamment les sociétés BlackRock, PIMCO, Investissements Putnam et T. Rowe Price. Les gestionnaires de placement sont sélectionnés selon un processus rigoureux, et leur rendement fait par la suite l'objet d'une supervision et d'un suivi constants.

À propos des Portefeuilles privés Profil

Les Portefeuilles privés Profil sont un programme de gestion de l'actif destiné aux investisseurs à valeur élevée. Ils sont conçus pour atteindre une diversification en termes de catégories d'actif et de styles de gestion qui convient aux objectifs de placement du client et à sa tolérance au risque. Le programme offre aux clients des services de diversification et de gestion du patrimoine auxquels n'avaient auparavant accès que les grands investisseurs institutionnels et les caisses de retraite.

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 90 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 163 milliards de dollars au 31 octobre 2019.

Tout investissement dans un fonds commun de placement et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Vous êtes prié de lire le prospectus de Profil et de consulter un conseiller IG avant d'investir. Les recommandations portent uniquement sur les fonds communs de placement d'IG Gestion de patrimoine. Les fonds communs de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Les Portefeuilles privés Profil sont destinés aux clients ayant des placements d'au moins 250 000 $.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 10:08 et diffusé par :