EndoSoft LLC reçoit la certification Édition 2017 d'Inforoute

TORONTO, le 29 nov. 2019 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et EndoSoft LLC (EndoSoft) ont annoncé aujourd'hui que la solution EndoVault v3.x a satisfait aux exigences de certification préalables à l'implantation de l'Édition 2017.

« Nous félicitons EndoSoft, qui vient de recevoir la certification d'Inforoute pour son dossier médical électronique pour soins ambulatoires (DMEa), dont le déploiement dans les établissements de sa clientèle est maintenant approuvé, souligne Mark Nenadovic, directeur principal, Programmes et Alliances, Inforoute. La conformité de la solution de cette entreprise aux normes nationales et internationales de sécurité et de protection des renseignements personnels est ainsi assurée. »

EndoVault, le produit mis sur le marché par EndoSoft, est une solution de DME qui domine le marché et qui a été mise au point grâce à plus de 25 ans d'expérience pratique du domaine. Par ses diverses applications, EndoSoft facilite l'interopérabilité et améliore les soins donnés aux patients.

« EndoSoft est fière que son dossier médical électronique pour soins ambulatoires EndoVault 3.x ait obtenu la certification d'Inforoute, se réjouit Rakesh K. Madan, président et chef de la direction d'EndoSoft. Cette certification témoigne de notre engagement à appliquer les normes les plus strictes à toutes nos solutions en santé, notamment en ce qui concerne la confidentialité et la protection des renseignements personnels. »

La certification d'un logiciel de santé numérique par Inforoute nous garantit que le produit respecte des normes précises destinées à protéger la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. L'Édition 2017, élaborée à partir des critères de certification originaux d'Inforoute, s'harmonise davantage avec les critères provinciaux et les normes internationales, ce qui évite la répétition inutile des tests.

À propos d'EndoSoft

Que ce soit dans les cabinets de professionnels qui exercent seuls ou dans des hôpitaux multispécialisés, les applications d'EndoSoft sont utilisées par plus de 50 000 cliniciens partout dans le monde, et la marque est devenue l'une des plus respectées en technologie de la santé. Les produits d'EndoSoft comprennent EndoVault, un DME qui domine le marché et s'adapte à une multitude de spécialités comme la gastroentérologie, l'endoscopie, l'oto-rhino-laryngologie, la gynécologie-obstétrique, la pathologie, l'orthopédie, la cardiologie, le traitement de la douleur, la pneumologie, l'oncologie, l'ophtalmologie, la dermatologie et l'urologie, pour ne nommer que celles-là, en plus de proposer divers modules pour les soins infirmiers, les perfusions, la prise de rendez-vous et la gestion des stocks. EndoVault se conforme également à de multiples normes internationales, notamment en ce qui concerne les utilisations valables et l'IHE. Visitez le site d'EndoSoft à www.endosoft.com.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.inforoute.ca.

