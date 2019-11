La Fondation SOCAN lance un nouveau programme favorable à l'équité et à l'accès des femmes dans le domaine de la production musicale





Programme développé en partenariat avec RBC, Ableton et Signal Community Forum

TORONTO, le 29 nov. 2019 /CNW/ - La Fondation SOCAN vient de dévoiler son nouveau Programme de mentorat Équité X Production, adressé aux nouvelles productrices de musique et développé en réponse à des recherches menées par l'Annenberg Inclusion Initiative ayant démontré la disparité significative qui existe entre la population masculine et la population féminine dans le domaine de la production musicale.

Lancé en 2019, le rapport de l' USC Annenberg Inclusion Initiative révèle que, malheureusement, seulement 2,1 % des producteurs des chansons qui se sont hissées au Top 10 du palmarès de Billboard entre 2012 et 2018 étaient des femmes. Les données ont indiqué qu'il n'y avait que 1 productrice pour 47 producteurs, ce qui est un écart vertigineux.

« Le Programme de mentorat Équité X Production constitue un effort pour remédier au manque de diversité dans le domaine de la production musicale », affirme Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN. Jusqu'à 25 femmes et membres de minorités sexuelles seront sélectionnées pour participer à une retraite de trois jours à Toronto (Ontario), où un apprentissage de la production leur sera offert pour leur procurer plus de confiance. »

Ce programme de la Fondation SOCAN a été rendu possible par la générosité de RBC, d'Ableton et Signal Community Forum. Cette retraite d'apprentissage intensif aura lieu à Toronto (Ontario) les 9, 10 et 11 janvier 2020.

La productrice ou le producteur joue un rôle important dans la création musicale, notamment en glanant des idées et en composant la musique d'un projet, en proposant des modifications à apporter à une oeuvre musicale, en suggérant des idées pour les arrangements, en gérant la production d'une oeuvre et de mille autre façons.

« Nous sommes fiers de soutenir la Fondation SOCAN et d'avoir la chance de participer à la création d'un programme qui vise spécialement les productrices en émergence et leur accès à une éducation et des ressources critiques », affirme Joanne Gordon, vice-présidente, médias et divertissement, RBC Banque Royale. « Bienfaiteurs des arts de longue date, nous sommes ravis de pouvoir continuer de combler les écarts qui nuisent à la création artistique, et ce programme jouera un rôle clé pour que cela se produise. »

Les participantes admises dans ce programme auront droit à de nombreux avantages, notamment l'accès à un groupe restreint, le développement de compétences individuelles dans le domaine de la production, un mentorat offert par des leaders de l'industrie de la musique et une aide au logement et au déplacement pour les participantes de l'extérieur de Toronto.

Les demandes de participation au Programme de mentorat Équité X Production seront acceptées jusqu'au 15 décembre 2019 à 23 h 59 HNE.

Rendez-vous sur www.fondationsocan.ca pour plus de renseignements sur le programme, les critères d'admissibilité et les formulaires de demande de participation en ligne.

À propos de la Fondation SOCAN

Fondée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre au rayonnement de la musique canadienne et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs et créatrices de musique dans notre société. L'organisation fait partie du Groupe d'entreprises de la SOCAN et est guidée par un conseil d'administration formé de compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs de musique et reflétant la variété des musiques de concert et des musiques populaires ainsi que la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et sur la SOCAN, rendez-vous sur www.socanfoundation.ca et www.socan.com .

À propos de RBC

La Banque royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux plus de 82 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande variété d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Voyez comment sur rbc.com/community-sustainability

SOURCE Fondation SOCAN

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 10:00 et diffusé par :