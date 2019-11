Grâce à l'ouverture du Digital Business Space, Moscou entre dans le top 10 du classement mondial relatif aux startups





MOSCOU, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Moscou grimpe au classement des villes favorables aux startups. Elle figurera bientôt parmi les trois premières quant au nombre et à la qualité des startups, aux infrastructures, au contexte économique et à l'adhésion du public aux innovations, selon Alexey Parabuchev, PDG de la Moscow Agency of Innovations, qui s'exprimait lors d'un événement organisé au Digital Business Space (DBS). Cet espace de premier ordre a été créé par la Moscow Agency of Innovations pour dynamiser l'écosystème local de l'innovation. Son succès a revalorisé l'image de la ville dans les classements internationaux de l'innovation et de la technologie. Il s'y tient des centaines d'événements chaque année. Des entrepreneurs, des experts et des leaders d'opinion russes et étrangers s'y retrouvent pour s'entretenir des tendances et des réalisations locales et mondiales dans les secteurs des affaires et des technologies. Moscou occupe une place prédominante dans les classements mondiaux de l'innovation. Ce succès est largement dû à l'ouverture du DBS où les entrepreneurs s'entretiennent et échangent des idées sur les nouveautés sectorielles. De nombreuses manifestations ont lieu au DBS, dans le but principalement d'aider les entrepreneurs à trouver de l'aide auprès de la municipalité.

Dans le classement de cette année publié par le portail d'informations et d'analyse international StartupBlink, Moscou est passée de la 14e à la 10e place des villes dotées du meilleur écosystème pour les startups.

Pour établir ce classement, les compilateurs tiennent compte des critères suivants : nombre et qualité des startups, infrastructures, contexte économique et adhésion du public aux innovations. Moscou précède des leaders reconnus du développement dans ce domaine, comme Pékin, Bangalore, New Delhi, Tokyo, Paris, Austin, Toronto et Amsterdam.

Les villes figurant en haut du classement 2019 se situent principalement en Californie, notamment dans la Silicon Valley et dans la région de Los Angeles. Parmi les autres leaders, on trouve New York, Boston, Chicago, Seattle, Londres, Berlin et Tel Aviv.

« La compétition est très rude entre les 50 premières villes du classement. Les 10 premières places sont occupées par les leaders habituels. Moscou est la seule ville nouvelle du top 10 par rapport au classement précédent de novembre 2017, puisqu'elle a maintenant dépassé Paris. L'écosystème de l'innovation moscovite poursuit son développement rapide. La ville pourrait arriver à la 6e place d'ici 2021. Pour cela, il lui faudra devancer des villes comme Seattle, Chicago, Berlin et Tel Aviv. Le prochain objectif, qui ne pourra être atteint que par les actions concertées des entreprises, de la ville et des innovateurs, est d'arriver à la 3e place derrière les leaders incontestables que sont San Francisco et New York, mais devant Londres », déclare M. Parabuchev.

« La ville mettra tous les moyens en oeuvre pour assurer que ses startups obtiennent en temps utile des informations précises sur les applications possibles de leurs réalisations. Nous allons organiser des marathons de programmation au cours desquels des équipes tenteront de résoudre des problèmes auxquels la ville et les entreprises font face. Nous espérons que la plupart des participants à ces marathons décideront de créer leur propre société », ajoute M. Parabuchev.

Les infrastructures de l'innovation de Moscou poursuivront leur expansion. Le nombre des espaces de travail partagés augmente rapidement et la ville espère en faire des « lieux de reproduction » de startups. La capitale russe compte 36 parcs technologiques dédiés aux sociétés high-tech et projette d'en ouvrir un autre pour les entrepreneurs des secteurs créatifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1036681/CDP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1037135/Moscow_Agency_of_Innovations_Logo.jpg

