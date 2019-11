450 Experts et professionnels discutent du transport intelligent du futur aux Émirats arabes unis





En présence de plus de 450 grands fabricants de 22 pays, des experts en technologies automobiles et technologies modernes et des agences gouvernementales, les Émirats arabes unis ont accueilli la 5ème Conférence Internationale sur la Mobilité Future. Organisées par l'Autorité de la Normalisation et de la Métrologie des Émirats (ESMA) à Dubaï, la conférence s'étendant sur deux jours, visent à explorer l'avenir du secteur mondial du transport.

La conférence a mis en évidence un test exécuté pour la première fois dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, au cours duquel le premier véhicule autonome poids-lourd a traversé environ 140 kilomètres entre Abu Dhabi et Dubaï, marquant le plus long voyage pour ce type de véhicule dans les Émirats arabes unis et peut-être dans les pays voisins.

S.E Abdulla Al Maeeni, Directeur général de l'ESMA, a déclaré que les experts ont passé en revue les derniers progrès technologiques et les nouvelles solutions de mobilité dans le secteur du transport, y compris le Big Data, l'Intelligence Artificielle (IA), l'Internet des Objets (IoT) et les nouvelles alternatives aux moyens de transport qui vont changer radicalement le secteur.

« Nous avons aussi examiné les menaces et la cybersécurité pour les véhicules connectés, les exigences techniques uniques pour les véhicules autonomes, ainsi que les initiatives du gouvernement des Émirats arabes unis concernant les véhicules électriques à PAC (Pile à combustible) hydrogène. »

Al Maeeni a ajouté : « Les Émirats arabes unis ont toujours été à l'avant-garde du développement de moyens de transport alternatifs en utilisant des technologies durables, accordant la priorité à la transformation des moyens de transport de masse existants en systèmes intelligents et plus efficaces. Ils visent également à reconnaître les recherches menées par les universités à travers la région en matière de mobilité durable, le développement de l'infrastructure de soutien et l'innovation numérique dans la mobilité. »

L'ESMA a également présenté au cours de la conférence la première préparation par les Émirats arabes unis d'un règlement technique, comprenant les réglementations techniques et les exigences de sécurité relatives aux véhicules autonomes. Les participants ont examiné les usages de systèmes de mobilité intelligents pour améliorer l'efficacité des transports et les stations de recharge des véhicules électriques, des avancements qui marquent une transformation avant-gardiste dans le secteur des transports.

Deux études de cas ont été également présentée lors de La conférence, sur l'infrastructure de recharge des véhicules électriques au Royaume-Uni et l'expérience d'Amsterdam aux Pays-Bas dans le transport de véhicules connectés et autonomes.

De nouveaux types et modèles de véhicules de luxe ont été présentés à l'exposition accompagnant la conférence, (Porsche, BMW, Mercedes, Audi...), ainsi que le premier bus 100% électrique, le premier camion autonome et la première moto électrique.

