Invitation aux médias - Colloque L'école privée, un modèle de gouvernance pour la réussite

MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias intéressés par le sujet de la gouvernance en éducation sont invités au colloque L'école privée, un modèle de gouvernance pour la réussite qui se tiendra les 2 et 3 décembre, à Drummondville. Environ 200 directions d'écoles et administrateurs d'établissements privés sont attendus à Drummondville dans le cadre du colloque qui vise à les outiller pour une gouvernance optimale de ces organismes sans but lucratif (OSBL). Les médias sont invités au mot du président de la Fédération des établissements d'enseignement privés, M. David Bowles, et au premier panel d'experts Les principes d'une saine gouvernance d'une organisation, avec M. Michel Nadeau, Directeur général, IGOPP, Mme Isabelle Foisy, PDG, QuebecInnove et Mme Johanne Desjardins, Associée, Arsenal conseils.

Date : 3 décembre 2019, de 9 h à 10 h



Lieu : Centrexpo Cogeco Drummondville

550, rue Saint-Amant Drummondville (Québec) J2C 6Z3

Possibilité d'entrevues sur place ou par téléphone.

Pour consulter le programme du colloque, cliquez ici .

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe quelque 200 établissements autonomes fréquentés par plus de 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans les secteurs de la formation générale et professionnelle et de l'adaptation scolaire. La Fédération est un centre de services pour ces écoles. Elle offre un vaste choix de formations au personnel des écoles, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez le site www.feep.qc.ca et suivez le compte Twitter @LaFeep

