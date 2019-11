ATW Tech annonce des revenus de 1,1M$ pour son troisième trimestre 2019





MONTRÉAL, 29 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW) annonce aujourd'hui ses résultats pour son trimestre se terminant le 30 septembre 2019.



Le 31 juillet 2019, la Société a vendu les actifs de sa division VuduMobile pour 1 350 000 $. Il est important pour le lecteur de noter que les résultats au 30 septembre 2019 comprennent uniquement les résultats du mois de juillet 2019 de la division VuduMobile.



Pour son troisième trimestre 2019, la Société a généré des revenus de ses activités poursuivies de 1,1m$;

Au cours du troisième trimestre, pour la division VoxTel, la Société a mis ses efforts sur une stratégie de partenariat afin de bénéficier de sa réputation auprès de ses partenaires opérateurs et le CRTC. Cette approche vise une amélioration de son rendement et la poursuite en 2020 d'un BAIIA (« EBITDA ») positif pour obtenir une meilleure évaluation d'ATW Tech.

La Société a par ailleurs mis l'accent sur l'amélioration de son application numérique d'Option.vote qui offre un système de votation multi-méthode, sur mesure et sécuritaire pour les syndicats, partis politiques, associations professionnelles, média et tous ceux cherchant une façon de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation.

En « cours du troisième trimestre 2019 et actuellement, suite à la vente des actifs de VuduMobile qui a été une excellente opportunité d'affaire, ATW Tech a dû faire face à une situation non-attendue de la part de son partenaire financier et ajuster son tir en conséquence. Ainsi ATW Tech poursuit actuellement un changement d'institution financière puisque, malgré de nombreux échanges entre la Société et le partenaire financier, la relation actuelle prendra fin au plus tard le 31 mars 2020. La Société est actuellement en pourparlers avec des institutions financières et anticipe pouvoir conclure une entente à l'hiver 2020. Le choix du partenaire financier sera basé entres autres sur la compréhension de l'institution financière du modèle d'affaires de la Société et de sa valeur, et de sa capacité à financer les projets d'ATW Tech selon des modalités viables au plan commercial » a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d'ATW Tech.

Les données présentées ci-haut constituent un résumé des faits saillants. Pour toute information additionnelle, veuillez consulter les états financiers consolidés de la Société ainsi que le Rapport de gestion pour la période se terminant le 30 septembre 2019 au www.sedar.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature « prospective » comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsque ces informations sont employées dans ce communiqué de presse, celles-ci peuvent inclure des termes tels que : « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire », « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (?fintech'), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel et Option.vote. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l'intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation.

SOURCE :

ATW Tech

Michel Guay,

Président, Fondateur et Chef de la Direction

Tel: 514-788-5932, ext 301

mguay@atwtech.com

www.atwtech.com

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 09:05 et diffusé par :