Ressources Robex Inc. prépare le futur, améliore ses opérations, renforce la sûreté, continue la RSE et met en place un système de motivation et fidélisation de ses équipes





QUÉBEC, 29 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4) est heureuse de publier des nouvelles sur ses opérations en cours.



EXPLORATION

La Direction a donné un accent supplémentaire au budget alloué à la prospection afin d'accélérer les travaux nécessaires à la découverte de nouveaux gisements complémentaires.

Jusqu'à présent, cette activité était le résultat d'un travail largement sous-traité, ce qui a donné des résultats performants, mais dont nous pensons qu'ils peuvent être encore accélérés en intégrant plus largement les travaux en interne à la Société et en minimisant la sous-traitance - Ceci permettant de travailler plus vite et moins cher.

La société ROBEX a donc mis en place un nouveau département d'exploration intégrant les compétences internes, et supervisé par deux QP indépendants. Dès janvier 2020, il s'agit de forer en continu (et non plus par campagnes). Cela va optimiser les coûts et augmenter la quantité de forages et la rapidité des travaux en se donnant ainsi la possibilité de découvrir des réserves complémentaires et valoriser le sol malien.

Accompagnant cette nouvelle organisation, la Société a investi :



- Des appels d'offres sont en cours pour sélectionner les nouveaux équipements de forages ;

- En lançant la construction d'une carothèque de 700 m² (fin T1 2020) ;

- Dans des nouveaux matériels et logiciels informatiques dédiés ;

- Dans la formation des géologues sur les derniers outils logiciels ; et

- Dans le laboratoire (géré sur site par SGS) afin de pouvoir absorber l'augmentation du nombre d'échantillons à analyser.

OPÉRATIONS

La mine de NAMPALA continue ses investissements afin de maintenir un haut niveau de production sécuritaire, et pérenniser un prix de revient le plus faible possible :

- Centrale électrique

La mine de Nampala procède actuellement à l'installation des 3 groupes Caterpillar de 2 MWh chacun. A cette occasion, le système de contrôle de gestion de l'ensemble de la centrale est modernisé pour optimiser le fonctionnement et la maintenance de tous les groupes de la centrale, et permettre l'intégration à terme d'un mixte énergétique hybride appuyé sur des énergies renouvelables afin de réduire l'impact des gaz à effet de serre (centrale solaire + batterie) et le coût de l'énergie produite. Et bien entendu sécuriser la continuité de la production énergétique grâce à la surcapacité que représente l'arrivée de ces 3 groupes.

- Centrale à carburant

Les capacités des stockages de gasoil vont être agrandies pour élever le niveau du stock de sécurité et tenir compte des besoins complémentaires du nouveau département exploration. Le suivi de toutes les consommations des carburants est en voie de passer d'un système traditionnel vers un système digitalisé de l'arrivée du carburant jusqu'à sa consommation finale. Ceci devrait permettre d'assurer une grande précision du suivi des livraisons et consommations réelles afin de surveiller de façon très précise les coûts de carburant. Notre défi est d'abaisser encore les coûts en compensant l'augmentation de consommation liée à l'augmentation de la production.

- Préparation du minerai

Suite au démarrage du concasseur (mineral sizer) ; les premiers retours sont très satisfaisants tant sur le minerai que sur la stabilité de la production. Cet investissement va donc être pérennisé en ajoutant un convoyeur amovible permettant au mineral sizer d'alimenter directement l'usine. En outre, le circuit d'alimentation du broyeur à boulets, va lui-même, être complété par un concasseur secondaire, ce qui augmentera l'efficacité du circuit de broyage.

Le circuit d'alimentation d'eau de procédé est en cours d'amélioration afin de subvenir à la croissance de la production.

- Gestion des stocks

Un travail de fond sur l'amélioration continue de la gestion du stock et des achats est en cours afin d'avoir plus d'efficacité sur la qualité-contrôle et la qualité-assurance. Un autre travail en profondeur a été effectué pour resserrer un peu plus le coût des achats fournisseurs. Il s'agit donc de rendre le stock et les achats encore plus performants et disponibles.

SÛRETÉ

La mine de Nampala a renforcé ses équipes en charge de la sûreté. Elle s'est adjoint un expert supplémentaire de la sûreté ayant une expérience approfondie. Bien que la zone soit instable, nous devons nous féliciter de n'avoir recensé aucun événement significatif, et nous veillons donc à assurer la sécurité des biens et des personnes par de multiples actions. Ce sujet fait partie des préoccupations prioritaires de la Direction du fait de ce qui s'est déroulé il y a quelques jours au Burkina Faso.

RSE

La RSE (responsabilité sociale des entreprises) est en pleine croissance. Un nouveau plan de développement communautaire est en cours de rédaction en coordination avec les représentants des communautés afin d'ajouter de la valeur sur le développement durable. Un bon travail en matière d'environnement, une association des communautés, et l'apport de projets essentiels à la vie communautaire y compris en matière de santé et d'éducation contribuent efficacement à des partenariats locaux profitables au développement local qui s'ajoutent aux retombées substantielles que sont les emplois créés régionalement.

OPTIONS

Compte tenu de l'excellent travail effectué et des bons résultats obtenus par les équipes du groupe Robex, Robex annonce l'octroi, en date de ce jour, de 11 700 000 options d'achat d'actions à ses administrateurs, ses dirigeants et employés. Ces options sont octroyées conformément aux modalités du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Toutes les options sont acquises à la date de leur octroi et chaque option confère à son porteur le droit d'acquérir une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,13$CA par action ordinaire pour une période de cinq (5) ans à compter du 29 novembre 2019.

Robex a actuellement un total de 580 259 566 actions ordinaires émises et en circulation. Selon son régime d'options d'achat d'actions, un maximum de 34 770 600 actions ordinaires sont actuellement disponibles pour être émises en vertu de l'exercice d'options. Incluant cet octroi d'options d'achat pour 11 700 000 actions ordinaires, un total de 23 000 000 actions ordinaires a été réservé à des fins d'émission en vertu des attributions d'options d'achat d'actions actuellement en circulation. 9 520 600 actions ordinaires restent actuellement disponibles pour émission lors de futures attributions d'options.

