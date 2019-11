Alithya est fière d'avoir remporté le prix OCNI reconnaissant son service à la clientèle dans l'industrie nucléaire canadienne





MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui regroupe plus de 2 000 professionnels et qui offre des solutions d'affaires numériques au Canada, aux États-Unis et en Europe, est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté le Prix d'excellence du service à la clientèle 2019 remis par l'Organisation des industries nucléaires du Canada (OCNI) lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 28 novembre à Ajax (ON).

Au cours des dernières décennies, Alithya a acquis une réputation remarquable en tant que contributrice clé au sein de l'industrie nucléaire canadienne. Le Prix d'excellence du service à la clientèle 2019 de l'OCNI souligne l'habileté d'Alithya à toujours respecter et répondre aux attentes des clients, avec une attention constante pour combler leurs besoins, tout en offrant un excellent bilan en matière de réalisation de projets. Qui plus est, ce prix annuel repose en partie sur les témoignages de clients d'Alithya, ce qui atteste de leur confiance envers la compagnie. L'OCNI est une association professionnelle basée à Pickering (ON) qui représente 250 fournisseurs qualifiés, et qui soutient et promeut ses membres dans les marchés du nucléaire au Canada et à l'international.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés pour ce prix par l'OCNI, a déclaré Nigel Fonseca, vice-président principal de l'Ontario et de l'Ouest canadien, Alithya. Chez Alithya, nous accordons une valeur importante à nos partenariats à long terme avec nos clients et autres fournisseurs de l'industrie nucléaire canadienne. Cette reconnaissance réaffirme la qualité et le dévouement du personnel d'Alithya envers nos clients, notre engagement en matière d'innovation et notre capacité à réaliser des projets dans les délais et selon les budgets alloués. »

Ron Oberth, président et chef de la direction de l'OCNI, a déclaré ceci : « Je félicite Alithya d'avoir remporté le Prix d'excellence du service à la clientèle 2019 de l'OCNI. Grâce à son expertise approfondie du domaine et ses antécédents remarquables en matière de réalisation de projets, de création de solutions innovantes et de maintien de partenariats à long terme avec ses clients et ses fournisseurs, Alithya est devenue un fournisseur de confiance du point de vue des services de conception logicielle et de la transformation numérique dans l'industrie nucléaire canadienne. »

Alithya fournit depuis des décennies des solutions numériques innovantes conçues pour l'industrie nucléaire, de la salle de contrôle au conseil d'administration. En tant que compagnie se conformant à la norme N299.1 de l'Association canadienne de normalisation (CSA), les activités d'Alithya portent sur la conception et le développement de systèmes d'arrêt d'urgence pour la sécurité et de systèmes de commande de réacteurs, en passant par des systèmes de surveillance, des interfaces homme-machine (HMI), des systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA), des systèmes de données historiques, la cybersécurité et la livraison de solutions numériques incluant CASSIMD.

Pour en savoir plus sur les solutions et les services innovants d'Alithya qui répondent aux objectifs des clients dans le secteur de l'énergie, y compris les technologies infonuagiques, la cybersécurité, le Big Data industriel, l'Internet des objets (IoT), l'analytique, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, visitez alithya.com/fr/secteurs/energie.

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe.

