Suspension de la négociation par l'OCRCVM - RENT.P

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : SHINE BOX CAPITAL CORP. Symbole à la Bourse de croissance TSX : RENT.P Motif : En attente Heure de la suspension (HE) : 08 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

La Banque Scotia a remporté le prix Banque canadienne de l'année 2019 décerné par le magazine The Banker, une publication du Financial Times. Ce prix braque les projecteurs sur les banques qui ont atteint un niveau d'excellence reconnu par leurs...