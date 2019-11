La Banque Scotia élue banque de l'année au Canada





TORONTO, le 29 nov. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a remporté le prix Banque canadienne de l'année 2019 décerné par le magazine The Banker, une publication du Financial Times. Ce prix braque les projecteurs sur les banques qui ont atteint un niveau d'excellence reconnu par leurs pairs du secteur bancaire.

« Nous sommes très heureux de remporter le prix Banque de l'année au Canada par The Banker, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Ce prix témoigne de tous les efforts que nous avons déployés ces dernières années pour assurer un avenir florissant à la Banque au Canada et dans chacun de nos principaux marchés et secteurs d'activité. »

Depuis quelques années, la Banque Scotia s'est repositionnée en procédant à plusieurs acquisitions et cessions stratégiques, tant au Canada que dans des marchés clés à l'étranger, pour affiner son empreinte et optimiser la composition de ses activités. La Banque Scotia a ainsi pu accroître sa clientèle, augmenter son bénéfice, prendre de l'expansion dans ses marchés clés et réduire le risque d'exploitation.

Ce prix met également en lumière les investissements de la Banque dans la technologie et le numérique en vue d'offrir des solutions novatrices qui bonifient l'expérience client. Plus tôt cette année, la Banque Scotia a lancé sa nouvelle appli de services bancaires mobiles à l'intention de ses clients au Canada, dont la conception a tenu compte des commentaires d'utilisateurs afin de proposer une expérience globale encore meilleure. Cette appli est maintenant l'application financière la mieux cotée au Canada, autant dans l'App Store d'Apple que dans Google Play. Les investissements de la Banque ont aussi des effets positifs à des moments clés de nos contacts avec les clients (au moment de l'intégration par exemple) dans nos unités de services aux particuliers et aux entreprises au Canada.

Le prix reconnaît également le leadership de la Banque dans la mise en oeuvre d'une stratégie numérique ambitieuse reposant sur PLATO, une plateforme infonuagique novatrice qui accélère sa transformation technologique. PLATO, c'est un ensemble intégré de capacités techniques qui permet à la Banque Scotia de concevoir plus rapidement de nouvelles applications infonuagiques, accélérant ainsi l'intégration dans le marché d'innovations numériques personnalisées qui transforment l'expérience client.

Enfin, le prix tient compte des engagements de la Banque en matière d'environnement, d'enjeux sociaux et de gouvernance, lesquels sont énoncés dans sa stratégie de gestion d'entreprise durable. En effet, la Banque estime que son succès à long terme est intimement lié au monde qui l'entoure. D'ailleurs ce mois-ci, elle a annoncé qu'elle mobiliserait 100 milliards de dollars d'ici 2025 pour réduire les effets des changements climatiques.

La Banque Scotia a reçu le prix au cours d'une cérémonie tenue hier soir à Londres. La Banque a aussi remporté des prix pour ses activités aux Bahamas et à Trinité-et-Tobago.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com/ et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

