Invitation aux médias - Noël pour tous : Mission Bon Accueil distribue 7?000 cadeaux aux enfants dans le besoin?!





MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'événement annuel des Fêtes de Mission Bon Accueil aura lieu le 30 novembre dans le but de susciter la joie dans le coeur des enfants les plus défavorisés de Montréal. Au cours de la plus grande distribution de jouets au Québec, plus de 2?260 enfants rencontreront le père Noël et repartiront avec de magnifiques cadeaux de Noël. Pour certains de ces enfants récemment arrivés au Québec, il s'agira de leur première fête de Noël. Les enfants qui recevront des cadeaux au cours de cette journée font tous partie de familles aidées par Mission Bon Accueil par le biais de multiples services, tels que le Marché Bon Accueil (épicerie gratuite) ou Coeur à soeur (programme pour les jeunes mères dans le besoin). Tout au long du mois de décembre, leurs parents seront également en mesure de remplir leurs réfrigérateurs avec des aliments nourrissants, sains et festifs du Marché Bon Accueil.

Le rôle du père Noël sera joué par nul autre que M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Il sera aidé de plus de 100 bénévoles, dont l'honorable David Lametti, ministre de la Justice, et M. Sterling Downey, conseiller municipal de Verdun, qui se transformeront en lutins d'un jour lors de la distribution de près de 7?000 cadeaux?! De plus, Lucien Deblois, Normand Dupont et Gaston Gingras, revêtiront à nouveau leur chandail des Canadiens de Montréal, au grand plaisir des familles qui pourront échanger avec eux et prendre des photos.

Les familles bénéficieront également d'une réduction de 50 % sur tous les articles à La Boutique de Mission Bon Accueil, qui, en plus d'offrir des vêtements de qualité, neufs et usagés, constitue également un environnement de formation qui emploie des participants du programme Éducation et employabilité.

Mission Bon Accueil est fière d'offrir à ses clients une expérience d'épicerie qui favorise la dignité et l'autonomie. Le Marché Bon Accueil fournit une aide alimentaire à environ 3?000 Montréalais à faible revenu chaque semaine, ce qui en fait le plus important programme d'aide alimentaire directe à Montréal. Au cours de leur visite, les clients peuvent parcourir les allées et choisir parmi une grande variété de fruits et légumes frais, de produits laitiers, de viande et d'autres aliments nutritifs, si importants pour eux. L'an dernier seulement, près d'un million de kilogrammes de nourriture ont été distribués.

Mission Bon Accueil souhaite remercier Café Southside, Hasbro, Mega Brands et VoluntEARS Disney pour leurs généreuses contributions qui feront de Noël pour tous un événement inoubliable.

Mission Bon Accueil : Loger, nourrir, aimer

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais. Principalement financé par des dons privés, l'organisme vise à redonner espoir aux personnes en situation d'itinérance, aux jeunes mères célibataires, aux familles dans le besoin et aux jeunes de la rue en offrant des programmes concrets et des solutions efficaces pour les aider à améliorer leur vie, réintégrer la société et ainsi contribuer à transformer la ville.

Pour suivre Mission Bon Accueil :

Pour joindre Mission Bon Accueil afin d'obtenir de l'aide, veuillez composer le 514 937-9317.

Les médias peuvent faire l'expérience de Noël pour tous et rencontrer le Père Noël, ses lutins bénévoles et toutes les familles le samedi 30 novembre de 9 h à 16 h (fermé entre midi et 13 h) au 4755, rue Acorn, porte D à Montréal.

