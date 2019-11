Un transport ferroviaire de propane prévisible et efficace doit rester une priorité nationale





OTTAWA, Ontario, 29 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les dirigeants provinciaux et territoriaux du Canada se réuniront lundi pour le Conseil de la fédération, l'Association canadienne du propane (ACP) tient à remercier les premiers ministres des provinces et territoires d'avoir soutenu l'industrie du propane pendant la grève du CN et d'avoir reconnu l'importance du propane dans la vie des Canadiens.



L'ACP rappelle également aux premiers ministres des provinces et territoires qu'il reste difficile de rétablir le niveau actuel de propane correspondant à celui d'avant la grève et que leur soutien continu est essentiel.

« La contribution des premiers ministres des provinces et territoires a été essentielle pour garantir que la reprise du transport ferroviaire du propane soit la préoccupation numéro un des personnes présentes à la table de négociation », a déclaré Nathalie St-Pierre, présidente et directrice générale de l'ACP.

Cependant, l'ACP est préoccupée de constater qu'il est extrêmement difficile de fournir les quantités requises de propane aux agriculteurs et à l'ensemble des clients.

« L'ACP sollicite le soutien des premiers ministres des provinces et territoires du Canada puisque l'industrie du propane doit maintenant faire face à d'importants défis logistiques pour assurer un retour à la normale de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Mme St-Pierre.

La problématique actuelle pourrait continuer de s'aggraver en raison de la livraison imprévisible du propane, particulièrement alors que la demande hivernale est élevée et des trains plus courts sont attendus.

Il est essentiel de souligner au CN l'importance que ce dernier assure :

Un soutien prioritaire pour répondre à la demande en propane en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique.

Le retour de wagons porte-rails de propane vides aux terminaux pour ramasser la marchandise.

L'acheminement rapide des wagons porte-rails à des installations de transbordement en vue d'assurer les livraisons locales.

« Il est essentiel d'appuyer à l'unisson le réapprovisionnement en propane en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique », a déclaré Mme St-Pierre. « Nous remercions les premiers ministres des provinces et territoires pour leur soutien soutenu. »

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l'industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l'adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d'environnements favorables aux affaires par le biais d'efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d'urgence.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Joannie Bouchard, coordonnatrice, Communications et Relations avec les membres, à info@propane.ca ou au 613 683-2270, poste 280.

