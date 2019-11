Sunwing prolonge de trois jours son solde du Vendredi Orange





Sunwing permet aux mordus du Vendredi fou d'ajouter le plus important des cadeaux à leur liste d'achat : des vacances tropicales. À partir d'aujourd'hui, les voyageurs pourront économiser jusqu'à 40 %, grâce au solde populaire du Vendredi Orange que lance tous les ans le voyagiste. Cette promotion de trois jours compte d'incroyables aubaines sur une énorme sélection de forfaits dans des hôtels parmi les mieux cotés des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale ainsi que des rabais spéciaux sur des forfaits croisière.

De plus, les familles et les groupes comptant au moins dix adultes profiteront d'avantages additionnels, dont des économies supplémentaires de 400 $ par couple*, lesquels leur permettront d'étirer davantage leur budget. Cela dit, ceux et celles qui souhaitent profiter du Vendredi fou devront réserver au plus vite pour économiser, car les aubaines ne seront qu'offertes jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'à la fin du solde le dimanche 1er décembre 2019.

Les familles pourront saisir d'incroyables rabais en séjournant Royalton Bavaro Resort and Spa à Punta Cana . Cet hôtel familial parmi les mieux cotés est situé sur la mondialement célèbre plage de Bavaro, où les voyageurs de tout âge pourront se détendre sur la rivière tranquille, surfer sur le simulateur de vagues FlowRider® et savourer des repas illimités sans réservation qui plairont à tous les goûts.

Les voyageurs à la recherche d'une escapade de luxe pourront profiter d'incroyables économies au Royalton Suites Cancun Resort and Spa . Situé à quelques pas du centre-ville animé de Cancún , cet hôtel offre le programme All-In Luxury®, lequel comprend des commodités haut de gamme et un service de classe mondiale, dont les vacanciers pourront profiter en savourant le soleil au bord de la piscine à débordement surplombant la mer. Par ailleurs, les vacanciers qui se surclasseront au Diamond Clubtm, bénéficieront de l'accès illimité et gratuit au Level 18 Rooftop Cabana Lounge, un élégant bar sur le toit à même l'hôtel.

Le Mystique Royal St Lucia , un autre hôtel inclus dans le solde, est situé sur la plage immaculée de Reduit, à Sainte-Lucie . Cette propriété jouit d'incroyables panoramas côtiers et ses hébergements consistent uniquement en suite, dont beaucoup offrent elles aussi des vues à couper le souffle sur la mer. En outre, à quelques pas de l'hôtel, se trouvent les boutiques, les bars, les boîtes de nuit et les restaurants de Rodney Bay, où les vacanciers pourront plonger dans culture locale.

Les voyageurs pourront aussi profiter d'aubaines exclusives de croisière durant le solde du Vendredi Orange. Ceux et celles qui prendront la mer à bord du tout nouveau Norwegian Encore recevront un surclassement gratuit en cabine avec balcon en payant le prix d'une cabine intérieure**. Ce navire à la fine pointe de la technologie propose une fabuleuse gamme d'activités, y compris la glissade d'eau Ocean Loops qui propulse les passagers de l'autre côté du bateau ainsi que la plus grande piste de course à plusieurs étages en haute mer. Les départs pour cette croisière sont offerts à partir de Toronto, Montréal et Québec, puis ses forfaits incluent le vol aller-retour, les transferts terrestres entre l'aéroport et le quai, l'hébergement sur le navire ainsi que les repas.

Les vacanciers pourront saisir ces incroyables aubaines en personne à la boutique éphémère Sunwing du Vendredi Orange cette fin de semaine à Toronto et Montréal. Sinon, ils pourront réserver leur escapade auprès de leur agent de voyages ou sur Sunwing.ca dès aujourd'hui, pour s'assurer de profiter des rabais du Vendredi fou.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour exploités par Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers profiteront d'un service en vol primé, comprenant un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris l'unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que des mets créés en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg (50 lb), offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme une franchise de bagages augmentée et un plus grand espace pour les jambes, les passagers peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing ou communiquer avec votre agent de voyages.

*Valide pour les groupes d'au moins 10 adultes, dont le voyage sera réservé d'ici le 4 décembre 2019 et aura lieu entre le 1er et 31 mai 2020.

**Valide pour les réservations de croisières, effectuées d'ici le 4 décembre 2019, pour un voyage ayant lieu entre le 5 et 19 janvier 2020.

