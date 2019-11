CLYMBtm Abu Dhabi accueille les visiteurs avec des expériences battant tous les records





CLYMBtm abrite la plus grande chambre de chute libre en intérieur et le plus haut mur d'escalade intérieur du monde

ABU DHABI, ÉAU, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- CLYMBtm Abu Dhabi, la nouvelle attraction sportive et de loisirs de l'île de Yas, développée par Miral, a été inaugurée aujourd'hui et sera ouverte au public le 29 novembre 2019.

Adaptée à tous les âges et à tous les niveaux, CLYMBtm propose la plus grande salle de chute libre en intérieur du monde, d'une largeur de 10 mètres et d'une hauteur de 32 mètres. L'espace abrite également le mur d'escalade intérieur le plus haut du monde, atteignant 43 mètres de haut, faisant partie de cinq murs d'escalade de différents degrés de hauteur et de difficulté ; ceux-ci sont adaptés aussi bien aux débutants qu'aux grimpeurs experts. L'attraction offre aux visiteurs une expérience unique qui les emmène vers de nouveaux sommets avec l'aide d'experts et est facilement accessible via le Yas Mall et à côté de Ferrari World Abu Dhabi.

S.E. Mohamed Khalifa Al Moubarak, Président de Miral, a déclaré : « Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour nous alors que nous continuons à élever la position de Yas Island en tant que destination mondiale de premier plan pour le divertissement, les loisirs et les affaires. CLYMBtm Abu Dhabi est une attraction sportive unique en son genre, conçue pour devenir le centre ultime de l'aventure, offrant quelque chose de complètement unique, stimulant et inoubliable pour les amateurs de style de vie actif du monde entier. »

L'événement d'ouverture a été le théâtre d'un spectacle passionnant présenté par des athlètes professionnels internationaux de parachutisme et d'escalade. Il s'agissait notamment des athlètes Redbull et médaillées d'or, Kyra Poh (Singapour) et Maja Kuczy?ska (Pologne), et du parachutiste record, héros Red Bull Stratos, et BASE jumper, Felix Baumgartner. De plus, Sasha DiGiulian (USA), grimpeuse et championne professionnelle d'escalade Red Bull, a posé la première trace de craie sur le mur d'escalade intérieur le plus haut du monde.

CLYMBtm Abu Dhabi ouvrira ses portes au public le 29 novembre 2019. Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.clymbabudhabi.com.

À propos de CLYMBtm Abu Dhabi :

CLYMBtm Abu Dhabi est une destination d'aventure intérieure de classe mondiale, abritant la plus large salle de chute libre du monde (10 mètres) et le mur d'escalade intérieur le plus haut du monde (43 mètres). CLYMBtm Abu Dhabi est situé au centre de l'île de Yas, à côté de Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld et Warner Bros. Worldtm Abu Dhabi, et permet aux parachutistes et aux grimpeurs de tous niveaux et âges d'atteindre de nouveaux sommets.

Pour de plus amples informations sur CLYMBtm Abu Dhabi, veuillez consulter : www.clymbabudhabi.com

