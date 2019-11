Xinhua Silk Road : une route directe d'expédition de conteneurs ouverte jeudi entre le centre de la Chine à Wuhan et le Japon





WUHAN, Chine, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Une route directe d'expédition de conteneurs reliant Wuhan, capitale de la province du Hubei au centre de la Chine, et des villes comme Osaka, Kobe et Nagoya au Japon, a été officiellement lancée le 28 novembre.

Par rapport aux routes existantes, le circuit fleuve-océan pour l'expédition de conteneurs peut économiser environ deux jours et demande seulement cinq jours pour que les marchandises atteignent les ports japonais mentionnés plus haut à partir de la ville de Wuhan.

La route d'expédition de conteneurs non seulement réduit énormément les coûts de logistique, mais encore contribue à l'expansion des filières communes de transport ferroviaire et maritime entre le Japon et l'Europe par l'intermédiaire de Wuhan en tant que lieu de transbordement.

Ainsi que le présente Zhang Lin, directeur du Comité administratif du nouveau port de Wuhan, des services d'expédition directe de conteneurs seront proposés une fois par semaine avec deux navires en service à tour de rôle.

Selon Zhang, dès que l'exploitation de la route sera stabilisée plus tard, les services passeront à deux fois par semaine, avec quatre navires-porte-conteneurs assurant la desserte à tour de rôle parallèlement à une augmentation dans les ports d'escale au Japon.

Il est prévu que la route soit connectée d'ici avril 2020 aux trajets de fret ferroviaire entre la Chine et l'Europe depuis Wuhan pour réaliser ainsi un transport international selon un modèle multiple par l'intermédiaire du transbordement s'effectuant dans la ville.

Grâce à une filière logistique internationale en boucle fermée, des marchandises provenant du Japon pourront être livrées dans des régions comme l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe.

Au cours des dernières années, 80 pour cent des marchandises exportées de Wuhan, dont le commerce avec l'étranger s'accroît rapidement, ont été acheminées par bateau, ce qui a entraîné une demande considérable pour une route directe pour les expéditions internationales.

En 2018, le Japon est devenu le quatrième plus important partenaire commercial de la province du Hubei en Chine, et le deuxième principal partenaire commercial de Wuhan, avec une valeur des échanges commerciaux annuels atteignant 27,4 milliards de yuans pour le Hubei, soit une croissance de 18,5 pour cent en glissement annuel.

L'ouverture de la route directe d'expédition de conteneurs contribuera à promouvoir les complémentarités économiques entre Wuhan et le Japon. Les acteurs industriels considèrent que l'intégration des routes de fret ferroviaire de Wuhan entre la Chine et l'Europe constitue une bonne chose pour les entreprises de Wuhan et du Japon qui peuvent ensemble explorer le marché des parties tierces en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Europe.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/309673.html

