IDEMIA fournira la nouvelle carte nationale d'identité électronique du Royaume du Maroc

IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, annonce la signature d'un contrat stratégique avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) du Royaume du Maroc, pour la fourniture des nouvelles cartes nationales d'identité électroniques (CNIE) et de la mise en place d'une plateforme d'identité numérique sécurisée pour les services en ligne.

Le système national d'identité numérique qui va être mis en place par la DGSN permettra aux citoyens marocains d'accéder à des services en ligne dans un environnement sécurisé. IDEMIA fournira à la DGSN sa plateforme d'authentification digitale visant à faciliter les échanges en ligne entre les citoyens et les administrations ou les fournisseurs de services privés qui souhaiteront bénéficier des fonctionnalités digitales de la nouvelle carte nationale d'identité.

La nouvelle carte d'identité biométrique accélérera le déploiement des services en ligne du Royaume, et contribuera fortement au développement de l'économie numérique. Elle permettra de garantir la sécurisation des authentifications et des transactions en ligne des citoyens. Tous les services en ligne pourraient ainsi bénéficier du système national d'identité numérique que proposera la DGSN, et assurer aux citoyens un accès simple, rapide, sécurisé et garant de la protection de leurs données personnelles présentes exclusivement sur la carte nationale d'identité électronique.

L'expertise et le savoir-faire d'IDEMIA participent dans le monde entier à la transformation majeure qui s'opère actuellement dans le domaine de l'identité numérique. Les solutions IDEMIA sécurisent les données d'identité dans toutes les phases, de la conception à l'usage du document qu'il soit physique ou digital, et suivant des processus de sécurité élevé de production et de personnalisation.

IDEMIA produit aujourd'hui des documents d'identité hautement sécurisés : cartes d'identité nationales, passeports, cartes grises, permis de conduire et cartes de santé, dans de nombreux pays partout dans le monde, outre le Maroc, tels que les Etats-Unis, l'Estonie et les Pays-Bas, et fournit des systèmes complets de gestion de l'identité numérique aux gouvernements et organisations publiques et privées.

Philippe Barreau, Executive Vice-Président pour les activités Identité et Sécurité Publique d'IDEMIA commente : « La digitalisation transforme le monde et les attentes des citoyens. Désormais tout doit aller plus vite, être plus simple et surtout pouvoir être opérable de n'importe où, depuis un mobile, dans un environnement de confiance. Les citoyens sont déjà dans cette nouvelle dynamique. Les services gouvernementaux du Royaume du Maroc se transforment aussi. Mais l'accès aux services de l'e-gouvernement ne se fera qu'à la condition que l'identité physique et numérique des citoyens soit fiable et protégée. Les technologies biométriques offrent aujourd'hui les garanties et la souplesse attendues. IDEMIA est honoré de pourvoir mettre ses technologies et son expertise au service du Royaume du Maroc. »

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter ou voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec 13.000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

