Doogee, pionnier en matière de téléphones modulaires et robustes de classe mondiale, a lancé le S95 Pro, téléphone modulaire de nouvelle génération

PARIS, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Comme de plus en plus de gens se mettent aux sports de plein air, les téléphones robustes répondent très bien au désir des amateurs d'extérieur. Le téléphone robuste a un bon appareil photo, un haut-parleur de haute qualité, une batterie de plus grande capacité et un excellent processeur.

Mais avons-nous vraiment besoin de ces incroyables fonctions tout le temps ? S'il existe un téléphone modulaire, il sera le meilleur choix pour tout le monde. Le voici : le Doogee S95Pro.

Nous connaissons déjà le Doogee MIX 4 sans cadre, le smartphone Doogee X10 petit budget et le smartphone DoogeeBL12000, à la plus grosse batterie.

Le Doogee S95Pro est le téléphone modulaire et robuste, équipé de nombreuses caractéristiques de première classe. Voici ses caractéristiques techniques.

Helio P90, 8 Go + 128 Go UFS 2.0 Téléphone modulaire et robuste goutte d'eau. Variété de modules, étanches à l'eau, à la poussière et résistants aux chutes. Appareil photo Sony triple à 48 MP avec IA, grand angle, super profondeur

Une qualité audio exceptionnelle, passer du bon temps ensemble

Le module 6 W est équipé de deux haut-parleurs de 27 mm. Et il est intégré à une grande batterie indépendante offrant une autonomie de 10 heures de lecture. La dernière génération de modules d'enceintes Hi-Fi utilise un matériau doux au toucher. Le design puriste procure une sensation de prise en main confortable.

Une capacité de batterie de 5 150 mAh, pour une expérience durable

Sous la conception simple et charmante, les 5 150 mAh et le système de conversion de fréquence à économie d'énergie fonctionnent ensemble pour répartir l'énergie de manière intelligente. Profitez au maximum du smartphone.

Batterie 5 150 mAh longue durée. Conversion de fréquence économe en énergie, performances satisfaisantes avec faible consommation d'énergie. Technologie de charge rapide turbo, charge rapide turbo 24 W

Module de puissance 3 500 mAh en plus + charge rapide turbo

Le module 3 500 mAh offre 80 % de puissance supplémentaire avec la technologie de charge rapide turbo 10 W. Fini les soucis.

Le téléphone se charge d'un seul contact

Une conférence téléphonique est arrivée alors que vous veniez d'atterrir. Retirez le module de batterie magnétique et il se branche automatiquement sur le téléphone. Une fois la réunion terminée, vous êtes prêt(e) à partir. Profitez de la vie sans soucis et de la commodité de la méthode facile de charge.

3 500 mAh d'énergie supplémentaire Charge rapide 10 W Charge indépendante

Mediatek P90 + 8 Go de RAM, hardcore sous la surface

Mediatek P90 s'allie à 8 Go de RAM pour libérer le potentiel sans précédent du SoC. Expérience de jeu plus rapide et moins de temps de chargement.

Le DOOGEE S95Pro sera bientôt sur le marché. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.doogee.cc

