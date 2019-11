Super aubaines de LG Electronics Canada à l'occasion du Vendredi fou





Promotions sur les téléphones cellulaires, les électroménagers, le divertissement pour la maison et plus encore

TORONTO, le 29 nov. 2019 /CNW/ - Alors que s'amorce la saison du magasinage des Fêtes, le Vendredi fou et le Cyberlundi enchantent les chasseurs d'aubaines, et LG Electronics Canada offre à cette occasion les meilleures aubaines de la saison. Que ce soit des appareils mobiles, des électroménagers, des téléviseurs, des moniteurs, des barres de son et plus encore, tout le monde y trouvera son compte.

LG Electronics Canada a regroupé ses meilleures offres sur un seul site Web pratique : lg.ca/promotions*. Les consommateurs sont encouragés à vérifier auprès de leurs détaillants ou fournisseurs locaux pour obtenir tous les détails.

Aperçu des aubaines de LG

Communications mobiles

Certains des appareils les plus récents et les plus performants de LG dotés de la technologie IA ThinQ, y compris le LG G8X ThinQMD Dual ScreenMC, sont en promotion :

Le LG G8X ThinQ Dual Screen , doté d'un deuxième écran détachable conçu pour accroître les capacités de multitâche des utilisateurs, est maintenant offert à 0 $ avec certains forfaits;

, doté d'un deuxième écran détachable conçu pour accroître les capacités de multitâche des utilisateurs, est maintenant offert à 0 $ avec certains forfaits; Le LG G8 ThinQ est offert à 0 $ avec certains forfaits;

est offert à 0 $ avec certains forfaits; Le LG G7 ThinQ est offert à 0 $ avec certains forfaits;

est offert à 0 $ avec certains forfaits; Le LG Q60 est offert à 0 $ avec certains forfaits.

Électroménagers

Certains des appareils de cuisine et de lavage les plus populaires de l'année sont offerts à des prix imbattables :

Le réfrigérateur InstaView de LG avec porte dans la porte et technologie Craft Ice MC (LRFVC2406S), doté d'un panneau de verre dans la porte et d'une machine à glaçons ronds de 2 po, est offert à 3 399,99 $ (PDSF courant de 4 599,99 $);

(LRFVC2406S), doté d'un panneau de verre dans la porte et d'une machine à glaçons ronds de 2 po, est offert à 3 399,99 $ (PDSF courant de 4 599,99 $); La laveuse et la sécheuse électrique ultra grande capacité à chargement frontal de LG (WM3800HBA et DLEX3900B) sont offertes à 1 899,98 $ (PDSF courant de 3 099,98 $) (un rabais de 38 %); la laveuse-piédestal (WD100CB) qui se jumelle à toutes les laveuses à chargement frontal de LG fabriquées depuis 2009 est offerte à 499,99 $ (PDSF courant de 1 049,99 $);

(WM3800HBA et DLEX3900B) sont offertes à 1 899,98 $ (PDSF courant de 3 099,98 $) (un rabais de 38 %); la (WD100CB) qui se jumelle à toutes les laveuses à chargement frontal de LG fabriquées depuis 2009 est offerte à 499,99 $ (PDSF courant de 1 049,99 $); Le Styler de LG (S3RFBN), qui fait appel à de la vapeur délicate pour rafraîchir les vêtements en quelques minutes, est offert à 1 499,99 $

(PDSF courant de 3 199,99 $) (un rabais de plus de 50 %!).

Divertissement pour la maison

Synonymes d'expérience supérieure de divertissement pour la maison, les téléviseurs de LG offrent une qualité remarquable d'image et de son.

Le téléviseur OLED de 55 po de LG (OLED 55B9), qui offre des noirs parfaits, est maintenant offert à 1 599,99 $ (PDSF courant de 1 999,99 $);

(OLED 55B9), qui offre des noirs parfaits, est maintenant offert à 1 599,99 $ (PDSF courant de 1 999,99 $); Le téléviseur NanoCell 4K de 55 po de LG (55SM8100) avec IA ThinQ est offert à 799,99 $ (PDSF courant de 1 199,99 $);

(55SM8100) avec IA ThinQ est offert à 799,99 $ (PDSF courant de 1 199,99 $); Le téléviseur Ultra haute définition (UHD) de 43 po de LG (43UM6910) est offert à 369,99 $ (PDSF courant de 449,99 $);

(43UM6910) est offert à 369,99 $ (PDSF courant de 449,99 $); La barre de son de LG avec Meridian et Dolby Atmos (SL10YG) est offerte à 999,99 $ (PDSF courant de 1 399,99 $);

(SL10YG) est offerte à 999,99 $ (PDSF courant de 1 399,99 $); La barre de son de LG (SL4) est maintenant offerte à 199,99 $ (PDSF courant de 299,99 $).

Moniteurs et projecteurs

Le moniteur de jeu incurvé IPS à DEL QHD UltraGear de 34 po de LG avec G-SYNC MC (34GK950G) est offert à 1 299,99 $ (PDSF courant de 1 699,99 $);

(34GK950G) est offert à 1 299,99 $ (PDSF courant de 1 699,99 $); Le moniteur Nano IPS à DEL UltraWide 5K2K de 34 po de LG (34WK95U-W) est offert à 1 149,99 $ (PDSF courant de 1 649,99 $);

(34WK95U-W) est offert à 1 149,99 $ (PDSF courant de 1 649,99 $); Le projecteur intelligent CineBeam, à DEL pleine HD de LG (PF50KA), doté d'une technologie de projection optimisée et d'une résolution pleine HD, est maintenant offert à 699,99 $ (PDSF courant de 849,99 $).

* Jusqu'à épuisement des stocks. Les prix et les périodes promotionnelles peuvent changer sans préavis. Ne comprend pas les taxes ni les frais applicables. Certaines conditions s'appliquent. Consultez votre détaillant ou votre fournisseur pour obtenir plus de détails.

