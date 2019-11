Le premier ministre se rendra au Royaume-Uni pour participer à la réunion des dirigeants de l'OTAN





OTTAWA, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il participera à la réunion des dirigeants de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à Londres, au Royaume-Uni, les 3 et 4 décembre 2019.

À Londres, le premier ministre Trudeau rencontrera les alliés de l'OTAN pour marquer le 70e anniversaire de l'Alliance et discuter des priorités transatlantiques communes. Les dirigeants de l'OTAN mettront en lumière les réalisations de l'Alliance, en particulier dans le domaine de la défense et de la dissuasion. Ils discuteront également de l'importance de demeurer unis et engagés afin de réagir efficacement aux menaces émergentes et futures.

Au cours de la réunion, le premier ministre Trudeau réitérera l'engagement indéfectible du Canada à l'égard de l'OTAN et de la sécurité transatlantique, ainsi que l'importance de travailler ensemble à la modernisation de l'Alliance. Pendant son séjour à Londres, le premier ministre Trudeau prendra part à une discussion publique lors de l'événement NATO Engages.

L'OTAN se fonde sur notre volonté de collaborer au service de nos citoyens et de défendre nos intérêts communs. En travaillant avec les alliés de l'OTAN, le Canada protège les valeurs canadiennes fondamentales comme la démocratie et la primauté du droit, tout en bâtissant un monde plus sûr et plus pacifique pour aujourd'hui et demain.

Membre fondateur de l'Alliance, le Canada apporte une contribution importante à l'OTAN. Il dirige actuellement le Groupement tactique de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie ainsi que le 2e Groupe maritime permanent de l'OTAN. Il assume également le commandement de la mission de l'OTAN en Irak pour aider le pays à faire la transition vers une paix et une sécurité durables.

Citation

« Depuis 70 ans, l'OTAN est la pierre angulaire de la politique de défense et de sécurité du Canada. J'ai hâte de rencontrer les dirigeants des États membres de l'OTAN et de réaffirmer l'engagement ferme du Canada envers l'Alliance et ses valeurs. Que ce soit en dirigeant des efforts visant à prévenir les conflits et à y mettre fin ou en contribuant aux travaux de l'OTAN sur l'enjeu des femmes, de la paix et de la sécurité, le Canada est là pour ses alliés alors que nous bâtissons un monde plus pacifique et stable. Nous défendrons toujours les valeurs qui sont chères aux Canadiens et les personnes qui rêvent d'un avenir meilleur. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Cette année marque le 70 e anniversaire de l'OTAN. Depuis 1949, l'OTAN assure la promotion et la défense de la paix et de la sécurité internationales.

anniversaire de l'OTAN. Depuis 1949, l'OTAN assure la promotion et la défense de la paix et de la sécurité internationales. Le 24 novembre 2019, la major-général Jennie Carignan a pris le commandement de la mission de l'OTAN en Irak, une mission consultative et de formation non reliée au combat, conçue pour aider à mettre en place des institutions irakiennes de défense et de sécurité plus efficaces et plus durables.

a pris le commandement de la mission de l'OTAN en Irak, une mission consultative et de formation non reliée au combat, conçue pour aider à mettre en place des institutions irakiennes de défense et de sécurité plus efficaces et plus durables. Le Canada contribue également à la sécurité transatlantique en apportant un soutien à la sécurité et à la stabilité de l' Ukraine , principalement dans le cadre de l'opération UNIFIER.

Liens connexes

