Jubilant Biosys commence d'importants agrandissements de ses capacités pour ses activités de services de découverte de médicaments





BANGALORE, Inde, 29 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Jubilant Biosys, une filiale de Jubilant Lifesciences Limited, basée à Bangalore, a annoncé aujourd'hui le démarrage de deux projets d'expansion dans les régions métropolitaines de Noida et de Bangalore.

Pour faire face à la demande croissante des clients pour sa gamme de services fonctionnels et intégrés de découverte de médicaments, Jubilant Biosys a entamé la conception et la construction de tous nouveaux laboratoires de pointe axés sur les services de produits chimiques, sur le site que Jubilant possède déjà dans la région métropolitaine de Noida. La capacité en équivalent temps plein (ETP) dans le domaine de la chimie sera doublée et l'exploitation devrait commencer à partir du deuxième semestre 2020. Le nouveau site peut accueillir jusqu'à 500 ETP en chimie. Le site sera conçu pour répondre aux normes de conformité mondiales les plus rigoureuses et offrira une rapidité et une qualité accrues dans l'ensemble du processus de découverte de médicaments.

À Bangalore, Jubilant Biosys a obtenu un terrain de 10 acres (près de 5 hectares) dans le parc industriel Devanahalli qui jouxte l'aéroport international. Un tout nouveau site de services de découverte de médicaments sera construit par étapes en vue d'agrandissements ultérieurs.

Nous avons par ailleurs formé une nouvelle division d'exploitation numérique comprenant la bio-informatique, la conservation des données pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA/ML), le logiciel de saisie électronique des données TrialStat, ainsi que des capacités d'IA/ML axées sur la découverte. Cette division d'exploitation poursuivra également son expansion sur le nouveau site et offrira des avantages renforcés à nos clients.

Marcel Velterop, président de Jubilant Biosys et de la division CDMO (développement et fabrication sous contrat), a déclaré : « L'amélioration de la confiance des clients, que nous avons acquise grâce à une exécution scientifique exemplaire et à une attitude positive dans l'industrie mondiale de la découverte de médicaments, s'est traduite par un programme d'investissement plus important dans Jubilant Biosys depuis sa création. Nous serons bientôt en mesure d'offrir à nos clients une capacité et des services nettement améliorés et nous pourrons également proposer un ensemble intégré de nouveaux médicaments de recherche (IND), ainsi que des services fonctionnels de découverte plus pointus. Une alliance des meilleurs talents et de technologies et d'instruments de pointe sera apportée dans l'optique de poursuivre les collaborations en matière de découverte de médicaments et d'aider à mettre de nouvelles innovations à disposition des patients plus vite que jamais. »

À propos de Jubilant Biosys Limited :

Jubilant Biosys, une filiale de Jubilant Life sciences Ltd, est une entreprise mondiale intégrée, spécialisée dans les produits pharmaceutiques et les sciences du vivant, qui est installée à Bangalore et à Noida, en Inde. Jubilant Biosys offre des services de recherche et développement sous contrat, destinés aux innovateurs mondiaux du secteur pharmaceutique. Biosys a démontré son expertise dans les services fonctionnels tels que la biologie, le DMPK (métabolisme des médicaments et pharmacocinétique), la toxicologie, ainsi que dans la chimie médicinale et les capacités d'agrandissement de la recherche et du développement de produits (PR&D) et des bonnes pratiques de fabrication (BPF) jusqu'à la phase II. Elle a intégré son expertise en matière de découverte grâce à un bilan historique de plus de 75 programmes déployés dans de multiples domaines thérapeutiques qui comprennent, sans s'y limiter, l'oncologie, les troubles métaboliques, la douleur et l'inflammation, le système nerveux central et l'expansion dans les maladies rares. Elle commercialise par ailleurs « TrialStattm », un logiciel de saisie des données des essais cliniques, breveté et flexible, et elle a lancé des activités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique au service de la découverte de médicaments, dans le cadre de son initiative numérique. Vous en saurez plus sur : www.jubilantbiosys.com.

À propos de Jubilant Life Sciences Limited :

Jubilant Life Sciences Limited est une entreprise internationale intégrée de produits pharmaceutiques et de sciences du vivant, spécialisée dans les produits pharmaceutiques, les principes actifs pour les sciences du vivant et les solutions de découverte et de développement de médicaments. Le secteur Pharmaceutique se consacre à la fabrication et l'approvisionnement de médicaments radiopharmaceutiques s'appuyant sur un réseau de plus de 50 radiopharmacies aux États-Unis, de produits de thérapie allergénique, de fabrication sous contrat de médicaments injectables stériles et de produits non stériles, de principes actifs et de formulations de posologies solides par le biais de sites de fabrication homologués par l'Agence américaine des produits pharmaceutiques et médicamenteux (FDA), qui se trouvent aux États-Unis, au Canada et en Inde. Le secteur des principes actifs pour les sciences du vivant se consacre aux produits intermédiaires de spécialité, aux produits nutritionnels et aux produits chimiques pour les sciences du vivant, par le biais de cinq usines de fabrication en Inde. Les solutions de découverte et de développement de médicaments englobent la division DDS, soit services de découverte des médicaments, par l'intermédiaire de Jubilant Biosys Limited et de Jubilant Chemsys Limited, et les activités de découverte de médicaments brevetés par le biais de Jubilant Therapeutics. La division DDS apporte l'innovation et la recherche collaborative à travers deux centres de recherche de premier plan mondial qui se trouvent en Inde et Proprietary Drug Discovery est une entreprise biopharmaceutique innovante qui développe des traitements révolutionnaires dans le domaine de l'oncologie et des maladies auto-immunes. Jubilant Life Sciences Limited compte une équipe multiculturelle de près 7 700 personnes dans le monde entier et s'engage à apporter de la valeur à ses clients dans plus de 100 pays. La Société est reconnue comme un « partenaire de prédilection » par les principales entreprises pharmaceutiques et de sciences du vivant à l'échelle mondiale. Vous en saurez plus sur : www.jubl.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1037086/Jubilant_Biosys_Expansions.jpg

